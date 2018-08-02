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Ватикан впервые признал смертную казнь недопустимой
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Ватикан впервые признал смертную казнь недопустимой 

Деловая газета «Взгляд» 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
По распоряжению Папы Римского Франциска Ватикан внес изменения в официальный свод вероучения Римско-католической церкви Катехизис относительно смертной казни, впервые признав ее недопустимой в любой ситуации.
Служба печати Святого престола сообщила об этом в четверг. Автором нового текста по заданию понтифика стал префект Конгрегации доктрины веры кардинал Луис Ладария. Так утвердили волю Папы Франциска, неоднократно высказывающегося против смертной казни, пишет ТАСС.
Ранее Церковь разрешала светской системе правосудия прибегать к смертной казни как к крайней мере в случае серьезности преступления или защиты общих интересов. В 1990-х при понтификате Иоанна Павла II в католическом вероучении было закреплено разрешение на смертную казнь в случае «защиты человеческих жизней от агрессии при неопровержимых доказательствах». Сейчас Церковь начала считать, что человеческая честь не утрачивается в любом случае.
«Сегодня укоренилось понимание, что человеческая честь не утрачивается даже после совершения страшного преступления, а условия содержания и меры наказания усовершенствовались таким образом, что могут гарантировать безопасность граждан, не отнимая окончательно возможности к исправлению. Поэтому Церковь, следуя учению Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены во всем мире», — говорится в тексте нового документа.
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