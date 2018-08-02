Ватикан впервые признал смертную казнь недопустимой

Служба печати Святого престола сообщила об этом в четверг. Автором нового текста по заданию понтифика стал префект Конгрегации доктрины веры кардинал Луис Ладария. Так утвердили волю Папы Франциска, неоднократно высказывающегося против смертной казни, пишет ТАСС

Ранее Церковь разрешала светской системе правосудия прибегать к смертной казни как к крайней мере в случае серьезности преступления или защиты общих интересов. В 1990-х при понтификате Иоанна Павла II в католическом вероучении было закреплено разрешение на смертную казнь в случае «защиты человеческих жизней от агрессии при неопровержимых доказательствах». Сейчас Церковь начала считать, что человеческая честь не утрачивается в любом случае.