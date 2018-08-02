Ватикан пересмотрел взгляды на смертную казнь

Папа Римский принял положение о недопустимости смертной казни

Как сообщила в четверг служба печати Святого престола , еще в мае этого года понтифик принял префекта ватиканской Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Франсиско Ладарию и в ходе аудиенции одобрил новую редакцию статьи 2267 из пятой главы катехизиса, посвященной библейской заповеди "Не убий".

В этом положении катехизиса указывается, что долгое время смертная казнь считалась адекватным ответом на некоторые тяжкие преступления и приемлемой, хотя и исключительной мерой наказания в целях защиты всеобщего блага.

"Сегодня все более сильно осознание того, что достоинство личности не утрачивается даже после совершения тягчайших преступлений. Кроме того, распространилось новое понимание смысла карательных санкций со стороны государства", — говорится в новой редакции данной статьи.

Отныне в статье 2267 цитируется выступление папы Франциска в октябре 2017 года перед участниками встречи, организованной Папским советом по содействию Новой Евангелизации. "В свете Евангелия Церковь учит, что смертная казнь недопустима, так как она (церковь) внимательна к неприкосновенности и достоинству личности и решительно обязуется добиваться ее отмены во всем мире", поясняет служба печати.

Кроме того, в четверг также было опубликовано специальное послание кардинала Ладарии ко всем епископам Римско-католической церкви, в котором разъясняется значение изменений, внесенных в катехизис по вопросу о смертной казни. В этом документе, также одобренном папой Франциском, указывается, что новая редакция статьи 2267 направлена на то, чтобы "через уважительный диалог с политическими властями были созданы условия, которые позволили бы исключить юридический институт смертной казни там, где он еще в силе".

Катехизис Католической церкви был создан по решению чрезвычайного Синода епископов 1985 года и утвержден папой Римским Иоанном Павлом II в июне 1992 года. Этот основополагающий документ, представляющий собой изложение католической веры, был обнародован 11 октября 1992 года апостольской конституцией Fidei depositum.

В прежней редакции статьи 2267 катехизиса говорилось, в частности, что "традиционное учение Церкви не исключает применения смертной казни, если это единственный возможный путь действенно защитить жизни людей от несправедливого агрессора". При этом в документе отмечалось, что в наше время случаи применения данной меры наказания "имеют место очень редко, если не вовсе уже практически отсутствуют".