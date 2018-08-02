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В ДНР отреагировали на сообщения о «сотнях россиян в застенках»
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В ДНР опровергли сообщения о заключенных за шпионаж россиянах 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
«Заявления о том, что в тюрьмах ДНР находятся граждане, часть из которых обвиняются в шпионаже в пользу России, полный бред», — заявил газете ВЗГЛЯД зампредседателя комитета по внешней политике и международным связям Владислав Бриг.
По словам депутата Народного Совета Донецкой Народной республики от фракции «Свободный Донбасс» Владислава Брига, на территорию Донбасса в 2014-2015 годах приезжали разные люди, которые могли скрываться от суда в России.
«У некоторых их них были проблемы с законом в России. Люди, которые приезжали в ДНР и совершали противоправные поступки, находятся не в тюрьмах, а в камерах предварительного заключения до вынесения судебного приговора. Недавно, например, завершился суд над казаками, которые бесчинства творили. Тут надо разграничивать: за что сидят, по каким делам. Все дела находятся в производстве, сколько именно дел — я прокомментировать не могу», — отметил Бриг в разговоре с корреспондентом ВЗГЛЯД.
Отметим, что командир батальона «Легион», депутат Народного совета ДНР Сергей Завдовеев также опроверг заявления неназванного источника «Новой газеты» о том, что в тюрьмах ДНР есть российские граждане, обвиняемые в шпионаже в пользу России.
Напомним, «Новая газета» утверждает, что в заключении в ДНР якобы находятся от 150 до 500 россиян, многие из которых сидят по обвинениям, выглядящим надуманными. По данным издания, есть там и те, которым инкриминируют шпионаж в пользу России.
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