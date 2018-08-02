В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след 

Эксперты продолжают выяснять причины крушения самолёта Су-22 ВВС Вьетнама. По одной из версий, он упал из-за некачественной модернизации.
Упавший истребитель-бомбардировщик советского производства мог проходить ремонт на территории Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. Некачественный апгрейд боевой машины мог привести к ее поломке.
Су-22 ВВС Вьетнама разбился 26 июля во время тренировочного полёта. Оба члена экипажа погибли.
Ранее News.ru писал, что на Ближнем Востоке сбит сирийский Су российского производства. Самолёт был атакован ракетами ПВО Израиля.