Венгрия обвинила Украину в ее проблемах со вступлением в ЕС и НАТО

НАТО. По мнению МИД Венгрии, Украина сама виновата в своих проблемах с ЕС

Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства.

Менцер отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан , который ранее выразил сомнения в реалистичности желания Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о «фактическом положении дел».

Представитель венгерского дипломатического ведомства добавил, что Венгрия применяет «справедливый подход», несмотря на то, что Украина проводит «откровенную атаку на венгерскую диаспору». Он напомнил, что недавно Венгрия отдала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение региона.