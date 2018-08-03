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«Украина сама виновата»
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Венгрия обвинила Украину в ее проблемах со вступлением в ЕС и НАТО 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: Ye Pingfan / Xinhua / Globallookpress
По мнению МИД Венгрии, Украина сама виновата в своих проблемах с ЕС и НАТО.
Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что Украина сама виновата в своих проблемах со вступлением в ЕС и НАТО. Об этом сообщила пресс-служба венгерского внешнеполитического ведомства.
Менцер отметил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее выразил сомнения в реалистичности желания Украины стать членом ЕС и НАТО, говорил о «фактическом положении дел».
Представитель венгерского дипломатического ведомства добавил, что Венгрия применяет «справедливый подход», несмотря на то, что Украина проводит «откровенную атаку на венгерскую диаспору». Он напомнил, что недавно Венгрия отдала несколько тонн хлора для Закарпатской области, чтобы обеспечить водоснабжение региона.
Ранее МИД Украины направил ноту Венгрии из-за решения венгерского правительства создать должность министра по развитию Закарпатья. Киев потребовал «предоставления официальных разъяснений» от Будапешта.
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