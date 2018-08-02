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Три взрыва произошли на газопроводе в Техасе
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В Техасе при взрывах на газопроводе пострадали семь человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Scott Patterson
Семь человек получили серьезные ранения в результате трех взрывов на газопроводе в американском в штате Техас, сообщает местный телеканал CBS7 со ссылкой на начальника отдела по вопросам общественной информации округа Мидленд Элану Ладд.
Согласно данным телеканала, первое сообщение о взрыве поступило в среду около 11.30 по местному времени (19.30 мск). Инцидент произошел в округе Мидленд в восьми километрах от шоссе.
"Это был огромный огненный шар … который, казалось, находился в двух милях (около 3,2 километра — ред.)", — заявляет Ладд.
Как сообщает телеканал, семеро пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями, четверо из них с ожогами. Среди пострадавших — двое работников пожарной службы и пять работников трубопроводной компании.
По данным телеканала, после инцидента все трубопроводы были перекрыты, а оставшийся в трубах газ сжигается.
Власти округа и спасательные службы сейчас находятся на месте происшествия.
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