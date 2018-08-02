Три взрыва произошли на газопроводе в Техасе

В Техасе при взрывах на газопроводе пострадали семь человек

Семь человек получили серьезные ранения в результате трех взрывов на газопроводе в американском в штате Техас, сообщает местный телеканал CBS7 со ссылкой на начальника отдела по вопросам общественной информации округа Мидленд Элану Ладд.

Согласно данным телеканала, первое сообщение о взрыве поступило в среду около 11.30 по местному времени (19.30 мск). Инцидент произошел в округе Мидленд в восьми километрах от шоссе.

"Это был огромный огненный шар … который, казалось, находился в двух милях (около 3,2 километра — ред.)", — заявляет Ладд.

Как сообщает телеканал, семеро пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями, четверо из них с ожогами. Среди пострадавших — двое работников пожарной службы и пять работников трубопроводной компании.

По данным телеканала, после инцидента все трубопроводы были перекрыты, а оставшийся в трубах газ сжигается.

Власти округа и спасательные службы сейчас находятся на месте происшествия.