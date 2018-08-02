Украинские военные заявили о масштабном «котле»

Романенко сказал со ссылкой на данные разведки, что Россия якобы сформировала мощную группировку в Крыму и завела войска в Белоруссию

«То есть, если посмотреть, мы как бы охвачены. Теперь у нас проблемы и с севера, и с востока, и с юга», — пояснил украинский генерал.

Зампред Совета резервистов при Генштабе Украины Мирослав Гай заявил, что украинская разведка также узнала о планах России развернуть до конца 2018 года группировку из четырех армий. Где именно будут развернуты войска, он не уточнил.

Ранее Романенко заявлял, что с помощью учений в Белоруссии Россия усилила наступательные группировки, а в Крыму сформировала ударную группировку и доставила туда все самое современное вооружение.

Также генерал заявил, что до осени 2018 крупных боевых действий в Донбассе не будет. По его мнению, Украина не должна допускать «послаблений» в стране, чтобы сохранить свои южные регионы.