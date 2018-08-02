Украинские военные заявили о масштабном «котле» 

Экс-заместитель главы генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко заявил, что "российская армия" окружила Украину. Об этом сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на эфир телеканала ZIK.
Романенко сказал со ссылкой на данные разведки, что Россия якобы сформировала мощную группировку в Крыму и завела войска в Белоруссию.
«То есть, если посмотреть, мы как бы охвачены. Теперь у нас проблемы и с севера, и с востока, и с юга», — пояснил украинский генерал.
Зампред Совета резервистов при Генштабе Украины Мирослав Гай заявил, что украинская разведка также узнала о планах России развернуть до конца 2018 года группировку из четырех армий. Где именно будут развернуты войска, он не уточнил.
Ранее Романенко заявлял, что с помощью учений в Белоруссии Россия усилила наступательные группировки, а в Крыму сформировала ударную группировку и доставила туда все самое современное вооружение.
Также генерал заявил, что до осени 2018 крупных боевых действий в Донбассе не будет. По его мнению, Украина не должна допускать «послаблений» в стране, чтобы сохранить свои южные регионы.