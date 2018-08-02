Ещё
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинские военные заявили о масштабном «котле» 

Рамблер 2 часа назад
Экс-заместитель главы генштаба ВСУ, генерал Игорь Романенко заявил, что "российская армия" окружила Украину. Об этом сообщает «ПолитНавигатор» со ссылкой на эфир телеканала ZIK.
Романенко сказал со ссылкой на данные разведки, что Россия якобы сформировала мощную группировку в Крыму и завела войска в Белоруссию.
>> Кравчук придумал способ «вернуть» Донбасс
«То есть, если посмотреть, мы как бы охвачены. Теперь у нас проблемы и с севера, и с востока, и с юга», — пояснил украинский генерал.
Зампред Совета резервистов при Генштабе Украины Мирослав Гай заявил, что украинская разведка также узнала о планах России развернуть до конца 2018 года группировку из четырех армий. Где именно будут развернуты войска, он не уточнил.
Ранее Романенко заявлял, что с помощью учений в Белоруссии Россия усилила наступательные группировки, а в Крыму сформировала ударную группировку и доставила туда все самое современное вооружение.
Также генерал заявил, что до осени 2018 крупных боевых действий в Донбассе не будет. По его мнению, Украина не должна допускать «послаблений» в стране, чтобы сохранить свои южные регионы.
Комментарии142
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Интимная тайна разрушит карьеру Макрона168
Королеву красоты убили на глазах у туристов7
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета9
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью804
Раскрыт секрет исчезновения кораблей на Бермудах83
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:11
«Саня, тихо»: бездомный питон выполз на улицу в Тюмени
Происшествия
00:29
Кролики спрятались от дождя под фурой
Общество
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
04:00
Россияне раскупили билеты на крымскую «Комету»
Общество
00:13
Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение