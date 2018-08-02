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Израиль оставил Газу без топлива
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Израиль запретил ввоз топлива в Газу в ответ на атаки со стороны Палестины 

РИА Новости 2 августа 2018
Фото: © AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израиль вновь ужесточил блокаду сектора Газа, запретив на неопределенный срок завозить туда топливо в ответ на продолжающиеся палестинские атаки, сообщило министерство обороны страны.
Экономическими санкциями израильтяне добиваются, чтобы палестинцы прекратили беспорядки на границе и перестали запускать воздушные шары с горючими веществами, которые вызывают пожары на юге еврейского государства.
"Министр обороны Авигдор Либерман дал указание запретить на неопределенный срок провоз бензина и газа через КПП "Керем Шалом" в сектор Газа, начиная с сегодняшнего дня (2 августа). Решение было принято в связи с продолжением "огненного террора" и стычек на границе", — говорится в сообщении.
В прошлом месяце Израиль уже блокировал поставки топлива в сектор Газа, но снял эмбарго через неделю в ответ на снижение интенсивности палестинских атак.
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