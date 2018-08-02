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«Огородницу» Меланию Трамп засмеяли
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«Огородницу» Меланию Трамп засмеяли 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Michael Reynolds / EPA
Фотографии первой леди США Меланьи Трамп за работой в саду стали вирусными в соцсетях. Внимание на это обратил Business Insider.
По данным издания, снимки были сделаны еще год назад в саду жены экс-президента США Мишель Обамы, но пользователи заинтересовались ими только сейчас.
В сентябре 2017 года Меланья Трамп пригласила школьников в Кухонный сад Белого дома, обустроенный Обамой, чтобы помочь собрать урожай. В тот день первая леди надела клетчатую рубашку, свободные брюки и кеды.
Интернет-пользователи превратили фотографии с Трамп в мемы. Они сочли, что ее позы на снимках слишком странные, а кеды — неправдоподобно чистые, и начали придумывать подписи к снимкам.
«Люблю бывать на открытом воздухе», — так подписала фото @TheDweck.
«Вы можете забрать Меланью из модельного бизнеса, но вы не можете забрать модельный бизнес из Меланьи», — добавил @lykadj.
Некоторые предположили, что первая леди собирается станцевать в стиле Дрейка, также ее сравнили с Майклом Джексоном.
Мишель Обама создала Кухонный сад в 2009 году. Он стал одним из символов ее работы по снижению темпов детского ожирения, наряду с кампанией Let's Move и школьной программой питания.
Business Insider отмечает, что Обама предпочитала для работы в саду сравнительно недорогую одежду марки J. Crew, а Меланья Трамп надела рубашку от Balmain за 690 долларов (примерно 43 тысячи рублей).
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