«Огородницу» Меланию Трамп засмеяли

Фотографии первой леди США Меланьи Трамп за работой в саду стали вирусными в соцсетях. Внимание на это обратил Business Insider.

По данным издания, снимки были сделаны еще год назад в саду жены экс-президента США Мишель Обамы , но пользователи заинтересовались ими только сейчас.

В сентябре 2017 года Меланья Трамп пригласила школьников в Кухонный сад Белого дома, обустроенный Обамой, чтобы помочь собрать урожай. В тот день первая леди надела клетчатую рубашку, свободные брюки и кеды.

Интернет-пользователи превратили фотографии с Трамп в мемы. Они сочли, что ее позы на снимках слишком странные, а кеды — неправдоподобно чистые, и начали придумывать подписи к снимкам.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b— christine teigen (@chrissyteigen) 31 июля 2018 г.

«Люблю бывать на открытом воздухе», — так подписала фото @TheDweck.

«Вы можете забрать Меланью из модельного бизнеса, но вы не можете забрать модельный бизнес из Меланьи», — добавил @lykadj.

You can take the melania out of modelling but you can’t take the modelling out of melania— LYKA (@lykadj) 31 июля 2018 г.

Некоторые предположили, что первая леди собирается станцевать в стиле Дрейка, также ее сравнили с Майклом Джексоном

Мишель Обама создала Кухонный сад в 2009 году. Он стал одним из символов ее работы по снижению темпов детского ожирения, наряду с кампанией Let's Move и школьной программой питания.

Business Insider отмечает, что Обама предпочитала для работы в саду сравнительно недорогую одежду марки J. Crew, а Меланья Трамп надела рубашку от Balmain за 690 долларов (примерно 43 тысячи рублей).