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Как пройдет восстановление Алеппо
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Восстановление сирийского Алеппо пройдет в три этапа 

Вести.Ru 2 августа 2018
Фото: www.vesti.ru
Сирийские власти приступили к реализации государственной программы по восстановлению населенных пунктов в освобожденной от боевиков провинции Алеппо.
По словам заместителя губернатора провинции, программа включает три этапа: подготовка инфраструктуры (водоснабжение, электрификация); адресная помощь семьям и возвращение жителей в свои дома, сообщает ТАСС.
В настоящее время в провинцию вернулись уже более 1 млн человек, в том числе сюда приехали вынужденные переселенцы из других провинций страны, а также домой вернулись те, кто нашел временное убежище за рубежом — в Ливане, Иордании и Турции.
Операция по полному освобождению провинции Алеппо от боевиков завершилась в конце 2016 года. После окончания операции в провинции работали российские саперы, которые занимались разминированием территории.
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