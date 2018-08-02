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Все полицейские города в США уволились в один вечер
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Все полицейские американского города уволились в один вечер 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Carlo Allegri / Reuters
Все полицейские небольшого американского города Бландфорд, штат Массачусетс, уволились вечером 30 июля. Об этом сообщает портал MassLive.
По его информации, всего в населенном пункте было четыре сотрудника правоохранительных органов. Все они подписали заявления об увольнении, назвав условия для работы крайне небезопасными из-за плохого финансирования.
«Работа в полиции опасна по своей сути, а администрация города ее сделала еще более [опасной]», — говорится в документе. В нем стражи порядка рассказывают о патрульных автомобилях, в которых нет кондиционеров, комплектов зимней резины и отсутствует полный привод. По их словам, зачастую на вызовы приходилось отправляться на личных машинах, поскольку даже в лучшем из рабочих авто было невозможно отрегулировать спинку сиденья, к тому же оно перегревалось. У двух других были проблемы с тормозами.
Также они рассказали о плохих и устаревших бронежилетах, постоянно неработающей радиосвязи и отсутствии помощи. «И они просят нас делать работу (…) за 14-15 долларов в час. Вы бы ставили свою жизнь на кон в таких условиях? — указали уволившиеся. — Мы отказываемся дальше рисковать жизнью ради города, которому мы, похоже, практически неинтересны».
На странице городского департамента в Facebook сообщается, что в случае чрезвычайной ситуации жителям все равно необходимо звонить на номер 911. Как отмечается, к обеспечению безопасности в Бландфорде подключились департаменты округа и штата. В город также направили несколько нарядов для патрулирования.
Издание пишет, что увольнение всех полицейских произошло на фоне обсуждений о слиянии департамента Бландфорда с отделением соседнего Честера.
В июне сообщалось, что всех сотрудников полиции мексиканского города Окампо (штат Гуанахуато) арестовали по подозрению в причастности к убийству кандидата в мэры.
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