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Комитет сената США раскроет показания Бутиной
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Комитет сената США раскроет показания Бутиной, но без широкой огласки 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY 2.0 / Pavel Starikov / Maria Butina
Комитет сената США по разведке раскроет по просьбе защиты содержание показаний, которые давала там арестованная в Соединенных Штатах россиянка Мария Бутина, заявил РИА Новости ее адвокат Роберт Дрисколл.
"Я запросил это и согласен (с этим решением — ред.). Расшифровки (показаний — ред.) помогут ей. Она давала показания честно. Они не будут преданы широкой огласке — по крайней мере, на первом этапе", — сказал Дрисколл.
Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.
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