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Ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца
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Известный ведущий попросил «заткнуться» взбесившего его китайца 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Lenta.ru
Находящийся в Китае телеведущий Джереми Кларксон попросил попутчика, на протяжении нескольких часов не перестававшего громко говорить по телефону, «заткнуться». Видео он опубликовал в Instagram.
Ведущий не стал обращаться лично к пассажиру, а снял его на видео. «Заткнись! Заткнись! Заткнись!» — эмоционально, но почти бесшумно повторял он в кадре. Мужчина продолжил разговаривать, не заметив, что его снимают.
Видео с Кларксоном собрало больше трех миллионов просмотров. Местное издание Shanghai.ist отмечает, что он провел в Китае несколько недель, снимая эпизоды для нового сезона своего шоу.
В настоящее время Кларксон ведет программу The Grand Tour. его соведущими выступают Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй, с которыми в прошлом он вел Top Gear. После скандала с избиением продюсера в 2015 году корпорация «Би-би-си» уволила Кларксона из шоу, вслед за ним ушли и его коллеги по Top Gear, после чего в программу подыскали новых ведущих. Также Кларксон ведет британскую версию передачи «Кто хочет стать миллионером?»
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