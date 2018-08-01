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Лукашенко впервые высказался об инсульте
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Лукашенко впервые высказался об инсульте 

Рамблер 2 часа назад
Президент Белоруссии откликнулся на слухи о своем здоровье, сообщает РИА Новости со ссылкой на белорусский телеканал ОНТ.
Ранее украинский портал Depo.ua, ссылаясь на информацию, полученную от белорусских журналистов, сообщил, что 26 июля президент должен был посетить с рабочим визитом Гомель, но был госпитализирован с инсультом.
Пресс-секретарь белорусского лидера в интервью РИА Новости эту информацию охарактеризовала словом "ерунда".
В эфире телеканала ОНТ были показаны кадры беседы президента с одним из чиновников, обсуждалась уборочная компания.
"В будущем году мне доложишь. Ты ж доживешь до будущего года?…. Ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад и тебя могут "похоронить", — пошутил Лукашенко, обращаясь к чиновнику.
Также были продемонстрированы кадры, на которых Лукашенко смеется, услышав о проблемах со здоровьем.
"Подождите, у меня еще "двойник" работает, — добавил президент Белоруссии.
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