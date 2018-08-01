Лукашенко впервые высказался об инсульте

Ранее украинский портал Depo.ua, ссылаясь на информацию, полученную от белорусских журналистов, сообщил, что 26 июля президент должен был посетить с рабочим визитом Гомель , но был госпитализирован с инсультом.

Пресс-секретарь белорусского лидера в интервью РИА Новости эту информацию охарактеризовала словом "ерунда".

В эфире телеканала ОНТ были показаны кадры беседы президента с одним из чиновников, обсуждалась уборочная компания.

"В будущем году мне доложишь. Ты ж доживешь до будущего года?…. Ты особо не зарекайся, а то меня "похоронили" сутки назад и тебя могут "похоронить", — пошутил Лукашенко, обращаясь к чиновнику.

Также были продемонстрированы кадры, на которых Лукашенко смеется, услышав о проблемах со здоровьем.