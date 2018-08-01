Порошенко подаст иск против России за «ущерб на Донбассе»

Порошенко планирует подать иск против России за «ущерб на Донбассе»

Президент Украины Пётр Порошенко планирует выдвинуть иск против России «за нанесённый ущерб в Донбассе». Согласно его заявлению, «агрессия Москвы» разрушает инфраструктуру и подрывает экономический потенциал территорий, неподконтрольных Киеву.

«Продолжающаяся вооруженная агрессия России (на Донбассе. — RT) каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые страдания, уничтожается инфраструктура и разрушаются предприятия, экономический потенциал Донбасса, Крым. Поэтому нельзя ни минуты медлить для формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения ущерба», — написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко пояснил, что обратился в Кабинет министров Украины с просьбой создать межведомственную структуру, отвечающую за разработку претензии. По его словам, создание такого органа предусмотрено так называемым законом о реинтеграции.

Закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», более известный как закон о реинтеграции Донбасса, на который ссылается Порошенко, был принят Верховной Радой в январе 2018 года.

Согласно его положениям, Россия объявлена страной-агрессором, территории, неподконтрольные Киеву названы «временно оккупированными РФ», а президент получил возможность использовать вооруженные силы на востоке страны без согласия парламента. При этом все упоминания о Минских соглашениях были убраны ещё в процессе подготовки законопроекта.

Министерство иностранных дел России осудило принятие этого закона, отметив нацеленность украинских властей на силовое решение конфликта.

«24 февраля 2018 года вступил в силу скандальный закон о так называемой реинтеграции Донбасса. Тем самым в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на юго-востоке Украины», — сказано в сообщении МИД.

«Это странно и смешно»

Ущерб населению региона нанесла не Россия, а «режим Порошенко», считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди . В беседе с RT она напомнила, что Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.

«Причинённый народу Донбасса ущерб вследствие гражданской войны, развязанной режимом Порошенко, подлежит несомненному возмещению. Уверена, рано или поздно состоится заседание военного трибунала, на котором будут рассмотрены преступления, совершённые украинским лидером и представителями его режима. Порошенко, прежде чем ставить подобный вопрос по отношению к России, которая не является стороной конфликта, должен глубоко задуматься», — сказала она.

«Ему (Петру Порошенко. — RT) также не стоит забывать о том, что был причинён материальный вред крымчанам из-за многочисленных блокад — энергетических, водных, продовольственных. Это будет отдельный разговор», — добавила Ковитиди.

Военнослужащие армии Украины Reuters

Само по себе подобное высказывание президента Украины вызвано не объективными предпосылками, а низким рейтингом политика и общей непростой ситуацией в стране, сказал RT член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов . Он выразил мнение, что Украина в последнее время не находится в центре внимания мирового сообщества и таким способом Порошенко стремится «привлечь внимание».

«Безусловно, такое заявление Порошенко определяется его низким рейтингом и общей ситуацией в стране. Украинская повестка дня постепенно уходит из обсуждения на международной арене. И, более того, американцы склонны скорее закрыть этот проект, потому что он уже не играет большую роль в мировой политике. Видимо, Порошенко таким образом хочет привлечь внимание к украинской проблематике, при том понимая, что никаких перспектив у этого иска нет», — сказал он.

При этом депутат отдельно подчеркивает, что непонятно, в какую инстанцию Украина намеревается обратиться, используя «такое абсурдное обвинение».

«Я даже не представляю, какая структура может взяться рассматривать такое абсурдное обвинение, потому что всем прекрасно известно, что в Донбассе идёт гражданский конфликт, и Россия, кроме как в гуманитарной сфере, там никак не участвует», — сказал Морозов.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько уверен, что украинские суды не имеют возможности выступить арбитром конфликта, а инстанции ООН придерживаются Минских соглашений, в которых участниками противостояния обозначены Киев и Донбасс.

«Мне непонятна правовая основа его заявления, на каком основании будет выдвигаться иск, куда подавать, и кого он видит в качестве арбитра. Если это украинский суд, то это странно и смешно, потому что в реальности минские соглашения которые были зарегистрированы ООН, показывают что внутри Украины есть конфликт между Киевом и Донбассом», — сказал он RT.

При этом Безпально предупредил, что, несмотря на бесперспективность этого иска, подобных заявлений «будет ещё много», так как Порошенко стремится поднять свою популярность перед выборами.

«Это заявление является очередным посылом к «патриотическому» электорату, чтобы повысить рейтинг Петра Алексеевича, или хотя бы сделать вид, что рейтинг растёт, оправдав в будущем разного рода манипуляции и фальсификации во время выборов», — заключил он.

«Риторика для внутреннего потребителя»

В последние месяцы украинский президент делает громкие заявления о «противостоянии» с Россией. Так, выступая в Одессе перед участниками международных учений «Морской бриз — 2018», он заявил о необходимости усиления сотрудничества со странами НАТО для борьбы с Россией, якобы готовящей «нападение» на Мариуполь

А позже, в эфире украинского телеканала, президент сказал о том, что для США и стран НАТО Киев является «главным приоритетом». Украинский политолог и экономист Александр Дудчак назвал это заявление «риторикой, направленной на внутреннего потребителя информационного продукта» накануне выборов.