Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня

Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Торгово-промышленная палата РФ направила в Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и ЦБ свои предложения по пенсионной реформе, сообщает газета "Известия".
До Сочи за триллион: в России задумали мегадорогу
В России может быть реализован еще один амбициозный проект, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Смолов попал в ДТП
Форвард сборной России по футболу Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре. Об этом «Кубанским новостям» сообщил собеседник в местных оперативных службах.
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье
Три сестры Хачатурян планировали убийство отца заранее. Об этом их брат заявил «Федеральному агентству новостей».
Раскрыт секрет военных успехов России
Новые российские системы вооружений, а также военные успехи в Сирии подвигли аналитиков задуматься о том, как России удалось догнать и обогнать западные державы в разработке новых типов оружия.
Клиенты «Натали Турс» перешли к угрозам
Туроператор «Натали Турс» не реагирует на претензии и запросы клиентов на компенсацию, по-прежнему ни один из них не получил страховые суммы, хотя сроки на возврат денег давно прошли.
Гречка "отомстила" Земфире
Певица Гречка (Анастасия Иванова) отказалась принимать участие в фестиваль Live Fest Summer в Сочи. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на организаторов.
Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете
В мексиканском штате Дуранго в аэропорту General Guadalupe Victoria International Airport рухнул самолет при попытке взлета, сообщают местные СМИ.