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Чего ждать от месяца катастроф, «месть» Земфире и другие события дня
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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше

Торгово-промышленная палата РФ направила в Минфин, Минэкономразвития, Минтруд и ЦБ свои предложения по пенсионной реформе, сообщает газета "Известия".

До Сочи за триллион: в России задумали мегадорогу

В России может быть реализован еще один амбициозный проект, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

Смолов попал в ДТП

Форвард сборной России по футболу Федор Смолов попал в ДТП в Краснодаре. Об этом «Кубанским новостям» сообщил собеседник в местных оперативных службах.

Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»

Экономисты рассказали «Ридусу», что принесет России август — «месяц катастроф».

Брат сестёр Хачатурян рассказал о семье

Три сестры Хачатурян планировали убийство отца заранее. Об этом их брат заявил «Федеральному агентству новостей».

Раскрыт секрет военных успехов России

Новые российские системы вооружений, а также военные успехи в Сирии подвигли аналитиков задуматься о том, как России удалось догнать и обогнать западные державы в разработке новых типов оружия.

Клиенты «Натали Турс» перешли к угрозам

Туроператор «Натали Турс» не реагирует на претензии и запросы клиентов на компенсацию, по-прежнему ни один из них не получил страховые суммы, хотя сроки на возврат денег давно прошли.

Гречка "отомстила" Земфире

Певица Гречка (Анастасия Иванова) отказалась принимать участие в фестиваль Live Fest Summer в Сочи. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на организаторов.

Самолет со 100 пассажирами рухнул при взлете

В мексиканском штате Дуранго в аэропорту General Guadalupe Victoria International Airport рухнул самолет при попытке взлета, сообщают местные СМИ.
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