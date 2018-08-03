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Эйфелеву башню открыли после забастовки
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Эйфелеву башню открыли после забастовки 

Lenta.ru 3 августа 2018
Фото: Shutterstock
Туристы 2 августа не смогли попасть на главную достопримечательность Парижа — Эйфелеву башню. 3 августа доступ возобновился Об этом сообщает News.com.au.
Достопримечательность закрыли на сутки из-за забастовки работников туристического объекта. Причиной возмущения сотрудников стали длинные очереди, возникшие из-за введения новой формы доступа на башню — по билетам, приобретенным онлайн. Уже существовавшие общие очереди дополнились отдельными очередями тех, кто оплатил посещение в интернете. В результате те, кто купил билеты онлайн, ждут прохода на башню в среднем около часа, те, кто покупает билеты на месте — около трех часов.
Представители профсоюзов и администрация памятника пришли к соглашению, и доступ на башню возобновился в пятницу, 3 августа.
Эйфелева башня (фр. tour Eiffel) — металлическая башня в центре Парижа высотой 324 метра. Построена в 1889 году. Первоначально задумывалась как временное сооружение — входная арка Всемирной выставки 1889 года в Париже. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелеву башню называют самой фотографируемой и самой посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году ее посетило 6,2 миллиона человек.
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