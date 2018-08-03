Эйфелеву башню открыли после забастовки

Туристы 2 августа не смогли попасть на главную достопримечательность Парижа — Эйфелеву башню. 3 августа доступ возобновился Об этом сообщает News.com.au.

Достопримечательность закрыли на сутки из-за забастовки работников туристического объекта. Причиной возмущения сотрудников стали длинные очереди, возникшие из-за введения новой формы доступа на башню — по билетам, приобретенным онлайн. Уже существовавшие общие очереди дополнились отдельными очередями тех, кто оплатил посещение в интернете. В результате те, кто купил билеты онлайн, ждут прохода на башню в среднем около часа, те, кто покупает билеты на месте — около трех часов.

Представители профсоюзов и администрация памятника пришли к соглашению, и доступ на башню возобновился в пятницу, 3 августа.

Эйфелева башня (фр. tour Eiffel) — металлическая башня в центре Парижа высотой 324 метра. Построена в 1889 году. Первоначально задумывалась как временное сооружение — входная арка Всемирной выставки 1889 года в Париже. Названа в честь главного конструктора Гюстава Эйфеля. Эйфелеву башню называют самой фотографируемой и самой посещаемой платной достопримечательностью мира. В 2017 году ее посетило 6,2 миллиона человек.