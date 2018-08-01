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В Японии допустили пророссийскую оговорку по Курилам
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Японский министр допустил «пророссийскую» оговорку по поводу Курил 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр Японии по делам «северных территорий» Тэру Фукуи случайно назвал их Курилами, что противоречит официальной позиции страны, сообщило агентство Киодо.
По его информации, оговорка была допущена министром по делам Окинавы и «северных территорий» в ходе выступления на одном из симпозиумов. Сразу после он извинился за оговорку, передает ТАСС.
В Японии спорные Курильские острова называют «северными территориями» или «четырьмя северными островами».
При этом в феврале Фукуи уже показал плохое знание названий этих островов — вместо слова «Шикотан», в частности, он говорил «Щякотан». Тогда ему тоже пришлось извиниться.
Между тем, на прошлой неделе премьер Японии Синдзо Абэ на встрече с внуками и правнуками бывших жителей южных Курил, подтвердил готовность решить территориальный вопрос с Россией.
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