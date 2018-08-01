В Японии допустили пророссийскую оговорку по Курилам

Японский министр допустил «пророссийскую» оговорку по поводу Курил

Министр Японии по делам «северных территорий» Тэру Фукуи случайно назвал их Курилами, что противоречит официальной позиции страны, сообщило агентство Киодо.

По его информации, оговорка была допущена министром по делам Окинавы и «северных территорий» в ходе выступления на одном из симпозиумов. Сразу после он извинился за оговорку, передает ТАСС

В Японии спорные Курильские острова называют «северными территориями» или «четырьмя северными островами».

При этом в феврале Фукуи уже показал плохое знание названий этих островов — вместо слова «Шикотан», в частности, он говорил «Щякотан». Тогда ему тоже пришлось извиниться.