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Полицейским овчаркам в Вене раздали ботинки от жары
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Полицейским овчаркам в Вене раздали ботинки от жары 

Lenta.ru 2 августа 2018
Фото: Polizei Wien / Facebook
Полицейских овчарок в Вене решили спасти от жары и выдали специальную обувь, которая не позволит лапам соприкасаться с раскаленным асфальтом. Об этом сообщает Wiener Zeitung.
Пресс-секретарь городского полицейского управления Микаэла Россман заявила, что горячая поверхность может представлять серьезную угрозу и привести к травмам собак, которые вынуждены долгое время ходить по улице. Обычно лапы животных приспособлены к высоким температурам, однако установившаяся в Вене тридцатиградусная жара прогревает асфальт до пятидесяти градусов, и это приводит к ожогам лап.
Специально разработанная обувь для собак также будет полезна для работы на пожарах и защиты от острых предметов на земле. Окончательное решение о том, обувать животных или нет остается за полицейскими. Пресс-секретарь отметила, что на турнире по волейболу, который проходит с 1 по 5 августа, для собак также будут оборудованы прохладные камеры с кондиционерами, благодаря которым овчарки не перегреются.
27 июля полицейская овчарка заинтересовала колумбийскую мафию. Наркоторговцы предложили за голову унюхавшей тонны кокаина собаки почти 70 тысяч долларов. Полиция в целях безопасности перевела животное на службу в аэропорт Боготы «Эль-Дорадо».
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