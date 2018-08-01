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Боевики ИГ убили сирийского бригадного генерала
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Боевики ИГ убили сирийского бригадного генерала 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Террористическая группировка «Исламское государство» организовала засаду близ аэропорта Думейр в сирийской провинции Дамаск, погибли три офицера и десять военнослужащих правительственной армии Сирии.
«Убит бригадный генерал Надим Асаад, отвечающий за безопасность района Думейр, и еще два офицера, также убиты десять военнослужащих, еще пятеро ранены в результате засады, организованной боевиками ИГ к востоку от аэропорта Думейр», — сказал источник, передает РИА «Новости».
Боевики совершили внезапную атаку во время инспекции района Тель-Даква. Джихадисты пришли из пустыни, отметил собеседник.
В мае сообщалось, что правительственная армия освободила все пригороды Дамаска и сирийскую столицу.
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