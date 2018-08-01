Боевики ИГ убили сирийского бригадного генерала

«Убит бригадный генерал Надим Асаад, отвечающий за безопасность района Думейр, и еще два офицера, также убиты десять военнослужащих, еще пятеро ранены в результате засады, организованной боевиками ИГ к востоку от аэропорта Думейр», — сказал источник, передает РИА «Новости».

Боевики совершили внезапную атаку во время инспекции района Тель-Даква. Джихадисты пришли из пустыни, отметил собеседник.

В мае сообщалось, что правительственная армия освободила все пригороды Дамаска и сирийскую столицу.