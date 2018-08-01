Трампа изобразили переправляющимся через болото 

Американский художник Джон Макнотон (Jon McNaughton) представил публике картину "Трамп переправляется через болото", которая напоминает историческое полотно с изображением первого президента США "Вашингтон переправляется через Делавэр". Соответствующее сообщение с прикрепленным к нему изображением Макнотон разместил во вторник на своей странице в Twitter.
My new painting — «Crossing the Swamp»
“Never give up. Never lower your light.
Never stop till the swamp is dry. ” — Jon McNaughton
For a list of figures in the boat: https://t.co/ZIPdkBgcFU pic.twitter.com/CTPndvK5LM— Jon McNaughton (@McNaughtonArt) 31 июля 2018 г.
"Моя новая картина [называется] "Переправа через болото". Никогда не сдавайся, никогда не опускай руки, никогда не останавливайся, пока не осушишь болото", — написал художник в комментарии в своем микроблоге.
Судя по размещенному в Twitter изображению, работа Макнотона практически полностью копирует композицию картины американского художника XIX века Эмануэля Лойца, посвященную одному из ключевых эпизодов Войны за независимость США (1775-1783 годов). На историческом полотне 1851 года главнокомандующий Континентальной армией, а впоследствии — первый президент США Джордж Вашингтон в ночь с 25 на 26 декабря 1776 года переправляется в лодке со своим отрядом через реку Делавэр, чтобы нанести неожиданный удар по позициям британской армии. Макнотон изобразил такую же лодку, только вместо Вашингтона в ней находится президент Трамп с членами своей администрации.
По замыслу художника, вместе с Трампом "переправляются через болото" постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, вице-президент Майк Пенс, министр обороны Джеймс Мэттис, генеральный прокурор Джефф Сешнс, госсекретарь Майкл Помпео, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, а также первая леди Меланья Трамп и дочь американского президента Иванка.
"Трамп пытается переправиться через "вашингтонское болото", поскольку он несет свет истины, надежды и процветания. При этом мутная вода глубинного государства (финансовые и политические элиты США, оказывающие давление на официальные власти — прим. ТАСС) кишит опасными паразитами, которые хотят разрушить американское благополучие в угоду своим личным интересам и финансовой выгоде", — отметил Макнотон на своей странице в Twitter.
Выражение "вашингтонское болото" вошло в американский политический лексикон благодаря самому Трампу. Во время предвыборной кампании в США в 2016 году он неоднократно сравнивал вашингтонскую бюрократию и истеблишмент с трясиной, которую необходимо осушить. После вступления в должность президента в 2017 году Трамп неоднократно заявлял о необходимости начать процесс реформирования американской общественно-политической жизни. Однако все усилия американского лидера выполнить свои предвыборные обещания пока сводятся на нет из-за сильного противодействия его политических оппонентов в Конгрессе США и в Демократической партии.