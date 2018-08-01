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«Бесполого» поэта не пустили в Белоруссию
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В Белоруссию не пустили «гендерно-небинарную поэтку», которая называет себя «мы» 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Необычная активистка из США Алок Вейд-Мэнон должна была в эти дни в в Минске принять участие в одном из проектов, посвященных гендерным вопросам — в частности, темам насилия, домогательств и феминизма.
Однако въехать в республику ей не удалось: белорусские пограничники не пропустили пустили "гендерно-небинарную поэтку-перформерку-транс-активистку" с американо-индийскими корнями, сообщила одна из организаторов мероприятия Вика Биран.
Пограничники руководствовались при этом 30-й статьей закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства".
Согласно этой статье иностранного гражданина могут не пропустить через госграницу Белоруссии по целому ряду пунктов: от нарушения правил ее прохождения или неуплаты штрафа до угрозы нравственности, прав и свобод граждан страны, сообщает Sputnik Беларусь.
Активистка Алок Вейд-Мэнон позиционирует себя как "гендерно-небинарного" человека (то есть ни "он", ни "она"), предпочитая местоимение "we" ("мы").
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