Ещё
В Грузии пройдут президентские выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября 

Мир24 1 августа 2018
Фото: ФОТО : МТРК «МИР» / Андросова Мария
Выборы президента Грузии пройдут 28 октября этого года, заявил действующий президент страны Георгий Маргвелашвили, сообщает телеканал «МИР 24».
По словам главы государств, дата была назначена по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе.
Сегодня же в Центризбирком будет направлено распоряжение о проведении выборов за подписью действующего президента
Ранее бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили заявил, что сам Маргвелашвили не намерен вновь баллотироваться на пост президента. Сам глава государства пока не подтвердил эту информацию.
Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. С 2024 года упраздняются прямые президентские выборы. Главу государства будет избирать избирательная коллегия из 300 делегатов — 150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти.
В соответствии с изменениями конституции, принятыми в 2010 году и вступившими в силу с 2013 года, полномочия президента ограничены. Он остается главой государства и верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, но с более ограниченными полномочиями, чем до 2013 года. Основные полномочия находятся в руках премьер-министра.
48-летний Маргвелашвили возглавляет Грузию с 2014 года. Он сменил на этом посту Михаила Саакашвили.
Мир24: последние новости
Сигал прокомментировал свое назначение на работу в МИД России В Германии муха помешала установить рекорд по падению домино Опрос: некоторые жители Грузии не слышали про интернет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США94
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком67
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Путин сорвал наступление на Донбасс786
Петросян: гора с плеч свалилась102
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение