В Грузии пройдут президентские выборы

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября

Выборы президента Грузии пройдут 28 октября этого года, заявил действующий президент страны Георгий Маргвелашвили , сообщает телеканал «МИР 24».

По словам главы государств, дата была назначена по итогам консультаций с премьер-министром Мамукой Бахтадзе

Сегодня же в Центризбирком будет направлено распоряжение о проведении выборов за подписью действующего президента

Ранее бывший председатель парламента Грузии Давид Усупашвили заявил, что сам Маргвелашвили не намерен вновь баллотироваться на пост президента. Сам глава государства пока не подтвердил эту информацию.

Это последние президентские выборы в стране, которые будут проходить путем прямого голосования. С 2024 года упраздняются прямые президентские выборы. Главу государства будет избирать избирательная коллегия из 300 делегатов — 150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти.

В соответствии с изменениями конституции, принятыми в 2010 году и вступившими в силу с 2013 года, полномочия президента ограничены. Он остается главой государства и верховным главнокомандующим Вооруженными силами страны, но с более ограниченными полномочиями, чем до 2013 года. Основные полномочия находятся в руках премьер-министра.