В «Нафтогазе» придумали, как остановить «Северный поток-2»

В «Нафтогазе» рассказали о способах остановки строительства газопровода «Северный поток — 2»

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «Северный поток — 2» может быть остановлен с помощью американских санкций или вето Дании . В Киеве рассчитывают и на поддержку Германии , которая, по словам представителя украинской компании, должна понять «реальную опасность проекта». Между тем опрошенные RT эксперты отмечают, что от решения Копенгагена зависит только протяжённость газопровода, а контакты Берлина с Вашингтоном по этому вопросу связаны с желанием немецкой стороны смягчить позиции американцев, а не наоборот.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал о том, как может быть остановлено строительство «Северного потока — 2».

«Это американские санкции или позиция датской стороны. Последняя может отсрочить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с «Северным потоком — 2». Американские санкции — это важный фактор. Важным фактором является и позиция немецкой стороны, которая в последнее время эволюционирует», — заявил он в интервью Deutsche Welle.

По его словам, к немецким политикам может прийти понимание, что проект «реально опасен как для Германии, так и для всей Европы». Витренко считает, что аргументом для Германии станет возможное отсутствие транзита через территорию Украины после строительства газопровода.

Коммерческий директор «Нафтогаза» выразил надежду, что немецкая сторона будет выступать против «Северного потока — 2» до того, как будет принято решение по украинскому транзиту.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова продлить транзитный контракт, истекающий в следующем году, в случае урегулирования спора между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде. Однако украинская сторона на компромисс идти отказывается, требуя выплаты $2,56 млрд долларов.

«Проект будет продолжен»

«Что касается позиции Германии, то её эволюцию можно заметить только в том, что она согласна строить СПГ — терминалы для приёма сжиженного газа. Я думаю, что это своего рода уступка со стороны Германии в адрес Трампа. Даже если он будет построен, то его ждёт та же судьбы, что и все остальные СПГ — терминалы в Европе, которые в среднем в лучшем случае загружены меньше, чем на треть, потому что сжиженный газ является не конкурентноспособным по ценовой характеристике», — сказал он RT.

Что касается Дании, то её молчание негативно влияет на реализацию проекта, считает Митрахович. Однако он указывает на то, что проект является международным, поэтому неизвестно, как долго Копенгаген сможет поддерживать неопределённость своей позиции.

«Дания действительно задерживает строительство «Северного потока — 2», потому что не даёт разрешение на прокладывание труб в своих территориальных водах. Вопрос в том, сколько они смогут тянуть, потому что они срывают проект, в котором участвует целый ряд стран. Насколько Дания сможет «напрягать» все остальные страны — это неизвестно», — сказал эксперт.

Митрахович отмечает, что даже если Дания не даст своё разрешение, проект будет строиться в обход её территориальных вод. Тем не менее и тут основным риском остаются потенциальные ограничительные меры со стороны Вашингтона. Например, поясняет эксперт, санкции могут быть введены против европейских компаний, принимающих участие в проекте. Хотя даже в этом случае проект может быть реализован.

«Если рассмотреть радикальный сценарий, и Трамп введет санкционные меры против компаний, которые сотрудничают с «Газпромом», то даже тогда «Газпром» сможет достроить «Северный поток — 2» на свои деньги. Два миллиарда с лишним уже перевели партнеры «Газпрома», всего проект стоит 9,5 млрд Половину подготовит «Газпром», на оставшуюся часть можно взять кредиты в разных странах. Остановить стройку на данном этапе уже маловероятно, это очень сложно», — заключает он.

Несмотря на отсутствие в данный момент разрешения на строительство от Дании, проект «Северный поток — 2» будет продолжен, сказал RT председатель Международного института глобальных аналитических исследований Тиберио Грациани.

«Проект «Северный поток — 2» будет продолжен несмотря на то, что Дания до сих пор не дала разрешения на работу в своих территориальных водах. Однако всё будет зависеть от Германии, от канцлера Ангелы Меркель », — сказал он.

По мнению Грациани, глава немецкого правительства столкнулась с резкой критикой со стороны США . Тем не менее, у Меркель есть две существенные причины, по которым Берлин будет бороться за реализацию этого проекта.

«Во-первых, чтобы, участвуя в проекте «Северный поток — 2» наряду с Россией, Швецией, Финляндией, Данией, Германия могла играть в нём решающую роль. И, во-вторых, чтобы рассчитывая на успех этой энергетической инициативы, вернуть себе центральное место и политическое доверие внутри правящей коалиции. Таким образом, Ангела Меркель приложит все усилия, чтобы убедить датских партнёров оставить свои сомнения. В этом её, очевидно, будет поддерживать Кремль, но Трамп и, конечно, Киев, будут категорически против», — поясняет эксперт.

В украинском стиле

Международная встреча, посвящённая вопросу транзита газа через Украину, состоялась 17 июля в Берлине. В переговорах принимали участие представители Москвы , Киева и Брюсселя . На них обсуждались вопросы заключения мирового соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также судьба газопровода через Украину после 2019 года, когда истекает действующий контракт на транзит газа.

По итогам переговоров был достигнут ряд предварительных договорённостей. Так, главным достижением встречи было решение заключить новый контракт о транзите газа, чьим исполнением должна заняться новая компания, обслуживающим газопровод на Украине.