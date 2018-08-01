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Над американским городом подняли нацистский флаг
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В застенках ДНР нашлись сотни россиян

Над американским городом подняли нацистский флаг 

Lenta.ru 55 минут назад
Фото: Фото: Cityoflaramie.org
Неизвестные водрузили флаг Третьего рейха на флагшток в американском городе Ларами (третий по величине в штате Вайоминг). Об этом сообщает Laramie Boomerang.
По данным издания, развевающееся нацистское полотнище подняли в одном из парков, заменив им американский флаг. Тот обнаружили скомканным и валяющимся в углу летней сцены неподалеку. Прибывшие на место полицейские решили самостоятельно снять символ Третьего рейха и вернули на место звездно-полосатое полотнище.
По словам проработавшего в правоохранительных органах 26 лет лейтенанта Гвена Смита, это одно из немногих за последние годы преступлений в городе, предположительно совершенных на почве ненависти. «Это уникально для нас, уверен, офицеры будут тщательно расследовать произошедшее», — отметил он.
Смит добавил, что в данном случае стражи порядка будут искать косвенные доказательства. В частности, они надеются найти людей, видевших этот флаг ранее.
Отмечается, что в Ларами в 2017 году лишь два правонарушения были классифицированы как совершенные на почве ненависти. Тогда подозреваемых не нашли. До этого подобных происшествий в городе не было в течение шести лет.
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