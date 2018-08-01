На Западе призвали наказать убийц россиян в ЦАР

Международные журналисты потребовали наказать убийц россиян в ЦАР

Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут потребовал от властей ЦАР разыскать и наказать виновных в убийстве российских журналистов и призвал ООН в ближайшее время принять конвенцию о безопасности работников СМИ.

«IFJ настоятельно призывает власти ЦАР провести розыск, найти и привлечь к суду убийц журналистов. Девять из десяти совершаемых в мире убийств журналистов остаются безнаказанными. IFJ вновь заявляет в этой связи, что убийства журналистов, вне зависимости от причин, являются самой худшей атакой на свободу прессы», — передает РИА «Новости» слова Лерута.

Он отметил, что в связи гибелью российских журналистов в ЦАР IFJ соболезнует их родным и выражает солидарность с союзами журналистов в России . «Имена наших трех убитых коллег, к сожалению, пополняют имена 56 журналистов и сотрудников СМИ, которые уже погибли в этом году, выполняя свою работу», — заявил президент IFJ. Он потребовал положить конец подобным инцидентам. «IFJ выступает за то, чтобы на следующем общем собрании ООН была принята конвенция о безопасности журналистов и работников средств массовой информации», — сказал Лерут.

От имени IFJ он призвал все государства-члены ООН «поддержать эту конвенцию и помочь журналистам более безопасно работать в различных регионах мира».

Тем временем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что «опечален и шокирован» убийством российских журналистов.

«Глубоко опечален и шокирован в связи с убийством российских журналистов — оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля — в Центральноафриканской Республике. Мои искренние соболезнования их семьям и коллегам», — написал Дезир в Twitter.

В ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в стране документальный фильм о ЧВК «Вагнера».

По факту убийства журналистов возбуждено уголовное дело, в расследовании поможет миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA).

Cестра режиссера Александра Расторгуева Лариса рассказала, что тела российских журналистов будут возвращены в Россию, предположительно, 3 августа.