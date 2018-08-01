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На Западе призвали наказать убийц россиян в ЦАР
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Международные журналисты потребовали наказать убийц россиян в ЦАР 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС, «Ъ», Facebook
Президент Международной федерации журналистов (International Federation of Journalists, IFJ) Филипп Лерут потребовал от властей ЦАР разыскать и наказать виновных в убийстве российских журналистов и призвал ООН в ближайшее время принять конвенцию о безопасности работников СМИ.
«IFJ настоятельно призывает власти ЦАР провести розыск, найти и привлечь к суду убийц журналистов. Девять из десяти совершаемых в мире убийств журналистов остаются безнаказанными. IFJ вновь заявляет в этой связи, что убийства журналистов, вне зависимости от причин, являются самой худшей атакой на свободу прессы», — передает РИА «Новости» слова Лерута.
Он отметил, что в связи гибелью российских журналистов в ЦАР IFJ соболезнует их родным и выражает солидарность с союзами журналистов в России. «Имена наших трех убитых коллег, к сожалению, пополняют имена 56 журналистов и сотрудников СМИ, которые уже погибли в этом году, выполняя свою работу», — заявил президент IFJ. Он потребовал положить конец подобным инцидентам. «IFJ выступает за то, чтобы на следующем общем собрании ООН была принята конвенция о безопасности журналистов и работников средств массовой информации», — сказал Лерут.
От имени IFJ он призвал все государства-члены ООН «поддержать эту конвенцию и помочь журналистам более безопасно работать в различных регионах мира».
Тем временем представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что «опечален и шокирован» убийством российских журналистов.
«Глубоко опечален и шокирован в связи с убийством российских журналистов — оператора Кирилла Радченко, режиссера-документалиста Александра Расторгуева и военного корреспондента Орхана Джемаля — в Центральноафриканской Республике. Мои искренние соболезнования их семьям и коллегам», — написал Дезир в Twitter.
В ЦАР погибли известный журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Они снимали в стране документальный фильм о ЧВК «Вагнера».
По факту убийства журналистов возбуждено уголовное дело, в расследовании поможет миссия ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA).
Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Михаил Федотов в связи с гибелью в ЦАР российских журналистов заявил, что Госдуме следует «устыдиться своей медлительности» и как можно скорее принять закон о гарантиях для журналистов в горячих точках.
Cестра режиссера Александра Расторгуева Лариса рассказала, что тела российских журналистов будут возвращены в Россию, предположительно, 3 августа.
Напомним, ранее в понедельник газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о гибели в ЦАР российских журналистов.
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