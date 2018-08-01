Ещё
Защита Януковича обратилась в ООН и ОБСЕ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Защита Януковича обратилась в ООН и ОБСЕ 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
КИЕ Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича обратилась в Мониторинговые миссии ООН и ОБСЕ из-за возможных нарушений прав их подзащитного в судебном процессе по делу о госизмене, сообщила в среду пресс-служба фирмы Aver lex, представляющей интересы Януковича.
"Защита Виктора Януковича обратилась в мониторинговые миссии ОБСЕ и ООН с просьбами обеспечить восстановление нарушенных прав человека и его основных свобод, в частности, прав Виктора Януковича, систематически нарушаемых", — говорится в сообщении.
Защита сообщила, суд "заблокировал участие" Януковича в судебном процессе, не предоставив ему возможность выступить в суде. Также, по мнению защиты, суд нарушает права Януковича, не допросив ряд свидетелей. Кроме того, по мнению защиты, "происходит активное препятствование представлению интересов Януковича в суде адвокатами по договору".
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США94
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком68
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Путин сорвал наступление на Донбасс787
Петросян: гора с плеч свалилась102
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение