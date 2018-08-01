Защита Януковича обратилась в ООН и ОБСЕ

КИЕ Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича обратилась в Мониторинговые миссии ООН ОБСЕ из-за возможных нарушений прав их подзащитного в судебном процессе по делу о госизмене, сообщила в среду пресс-служба фирмы Aver lex, представляющей интересы Януковича.

"Защита Виктора Януковича обратилась в мониторинговые миссии ОБСЕ и ООН с просьбами обеспечить восстановление нарушенных прав человека и его основных свобод, в частности, прав Виктора Януковича, систематически нарушаемых", — говорится в сообщении.

Защита сообщила, суд "заблокировал участие" Януковича в судебном процессе, не предоставив ему возможность выступить в суде. Также, по мнению защиты, суд нарушает права Януковича, не допросив ряд свидетелей. Кроме того, по мнению защиты, "происходит активное препятствование представлению интересов Януковича в суде адвокатами по договору".