Почти вся Грузия захотела вступить в ЕС

Более 80% опрошенных граждан Грузии выступают за вступление в ЕС

Более 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в Евросоюзе , а 75% выступают за интеграцию в НАТО , свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI).

Социологическое исследование проводилось с 23 июня по 8 июля, в нем приняли участие более 2,4 тысячи человек.

Согласно обнародованным данным, более 80% граждан Грузии — за членство страны в ЕС, 75% — за интеграцию в НАТО, и только 12% граждан считают членство Грузии в ЕС неприемлемым. Как отмечает институт, это самый высокий показатель положительных ответов на данный вопрос за последние годы.

По данным исследования, опубликованным в начале года, за членство в ЕС выступили 72% опрошенных, за вступление в НАТО — 64%.

Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны.