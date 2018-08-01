Ещё
Почти вся Грузия захотела вступить в ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 80% опрошенных граждан Грузии выступают за вступление в ЕС 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: AFP 2018 / Vano Shlamov
Более 80% граждан Грузии поддерживают членство страны в Евросоюзе, а 75% выступают за интеграцию в НАТО, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI).
Социологическое исследование проводилось с 23 июня по 8 июля, в нем приняли участие более 2,4 тысячи человек.
Согласно обнародованным данным, более 80% граждан Грузии — за членство страны в ЕС, 75% — за интеграцию в НАТО, и только 12% граждан считают членство Грузии в ЕС неприемлемым. Как отмечает институт, это самый высокий показатель положительных ответов на данный вопрос за последние годы.
По данным исследования, опубликованным в начале года, за членство в ЕС выступили 72% опрошенных, за вступление в НАТО — 64%.
Главными внешнеполитическими приоритетами грузинские власти называют членство в НАТО и Евросоюзе. Грузия в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, в марте 2017 года граждане страны получили возможность безвизового въезда в страны Шенгенской зоны.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США94
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком68
Мать убивших отца сестер сделала заявление231
Путин сорвал наступление на Донбасс787
Петросян: гора с плеч свалилась102
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение