Шатдаун по-американски: как Трамп уперся в стену

Конгресс США отказывается включить в бюджет на будущий год средства, которые президент планирует потратить на строительство стены на границе с Мексикой . Чтобы повлиять на законодателей, Трамп пообещал «закрыть правительство», однако эта угроза в преддверии промежуточных выборов может сильно ударить по позициям республиканцев. Но альтернативы у Трампа нет — ближайшие месяцы могут стать его последней возможностью выполнить свое главное обещание, данное избирателям.

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Тампа в штате Флорида заявил, что на границе Мексики и Соединенных Штатов началось строительство стены. Видеозапись выступления Трампа опубликована на YouTube.

«Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены. Но нам нужно больше, мы будем действовать решительно», — сказал Трамп.

Также он отметил, что стена на границе государств обеспечит «грандиозную безопасность».

Президент также упомянул на митинге банду MS 13, которая, по его словам, «оккупировала страну». Трамп неоднократно упоминал преступную группировку, костяк которой составляют выходцы из Мексики, как доказательство необходимости постройки стены. «Нам нужен максимально жесткий погранконтроль и уважение к нашим пограничникам и спецслужбам», — сказал президент, добавив, что демократы хотят уничтожить правительственное агенство погранконтроля.

Закрыть нельзя договориться

Трамп отказывается подписать закон о бюджете США на следующий финансовый год, если в документе не будет предусмотрено финансирование строительства стены на американо-мексиканской границе.

На сегодняшний день между республиканцами и демократами в конгрессе согласован компромиссный вариант, который предполагает выделение $1,6 млрд Фактически, эти деньги уже есть у Трампа, однако для него этот вариант все равно неприемлем — он требует от конгресса выделить на стену $25 млрд

Проблема заключается не только в финансировании стены, но и вообще в американском миграционном законодательстве, которое Трамп называет «самым тупым и худшим в мире». Американский президент неоднократно выражал свое недовольство тем фактом, что демократы отказываются голосовать за законопроект о безопасности государственных границ.

«Пожалуйста, поймите, незаконное пересечение границ США чревато последствиями, независимо от того, есть с пересекающими границу мигрантами дети или нет. А многие из них используют детей в своих низких интересах», — пишет Трамп.

Споры, которые ведутся в конгрессе вокруг судьбы разделенных семей мигрантов, для Трампа выглядят как абсолютно неуместные.

Чтобы добиться выполнения своих требований, Трамп сообщил о готовности пойти на крайнюю меру и прекратить работу правительства.

Об этом американский лидер в минувшее воскресенье написал в своем твиттере. «Я бы хотел „закрыть“ правительство, если демократы не проголосуют за безопасность границ, которая включает и строительство стены!» — написал Трамп.

Это же обещание он повторил и на следующий день. «Если мы не получим безопасные границы после многолетних разговоров, для меня не составит никакой проблемы закрыть правительство», — пообещал он.

Последнее заявление Трампа на тему закрытия правительства было сделано во вторник в твиттере.

«Приостановка работы правительства — совсем небольшая цена за безопасную страну», — написал Трамп, добавив, что его не волнуют политические последствия данных действий.

Все дело в стене

Строительство стены на границе США с Мексикой было одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Таким образом он надеется уменьшить число нелегальных мигрантов в стране. Для действующего президента вопрос о стене на границе с Мексикой принципиален, отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» заместитель директора Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Суслов

«Стена — это одно из самых главных предвыборных обещаний Трампа. Это, по сути дела, главная причина, почему он выиграл праймериз в Республиканской партии, — говорит эксперт. — В нынешних условиях Трампу крайне важно продемонстрировать своим избирателям, что он делает все возможное для выполнения обещания о стене. Иначе он потеряет поддержку своего электората. Именно поэтому он занимает столь бескомпромиссную позицию и говорит, что не подпишет закон, если его требования о стене не будут учтены».

Ситуация осложняется американским электоральным циклом. Никто не может дать гарантий того, что после ноябрьских выборов Республиканская партия сохранит большинство и в сенате, и в палате представителей.

«Если республиканцы эти выборы проигрывают и одна из палат перейдет под контроль демократов, то про стену на границе с Мексикой можно будет, в принципе, забыть. Потому что демократы не позволят выделить деньги на ее сооружение. Кроме того, законы цикличности развития американской политической системы говорят о том, что республиканцы должны эти выборы проиграть и, по крайней мере, одна из палат конгресса должна перейти под контроль противоположной партии», — говорит Суслов.

Таким образом, оставшиеся несколько месяцев перед выборами, когда обе палаты американского конгресса контролируются республиканцами, могут быть последней возможностью Трампа добиться финансирования стены. Успешное выполнение предвыборного обещания сыграет на руку Трампу и создаст благоприятные предпосылки для президентских выборов 2020 года. Провал с финансированием стены, напротив, сделает его перспективы на переизбрание более призрачными.

Своих не жалко

Главная проблема с угрозами о закрытии правительства или шатдауне заключается в том, что эта процедура создает серьезные риски для Республиканской партии.

«Это может помочь ему (Трампу), а может не помочь. Но это точно не помогает нам прямо сейчас», — комментирует обещания Трампа о шатдауне председатель комитета по ассигнованиям американского сената, республиканец Ричард Шелби.

«Если Республиканская партия — партия большинства — за пять недель до промежуточных выборов в конгресс допустит шатдаун, для нее это будет очень плохо», — считает Дмитрий Суслов.

По словам эксперта, подобный кризис в преддверии выборов повысит шансы на победу демократов, которые обязательно будут использовать тему шатдауна как иллюстрацию неэффективности республиканцев.

Несколько иную точку зрения в разговоре с «Газетой.Ru» озвучил профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин . По словам эксперта, интрига на грядущих промежуточных выборах заключается не в том, кто победит — республиканцы или демократы, а в том, поддержит ли население политику Трампа.

«Трампу нужно, чтобы народ проголосовал за него, а не за республиканцев, которых и сейчас большинство — и в той палате, и в другой. Это другие республиканцы, это не те республиканцы, которые поддерживают Трампа. А ему сейчас нужно, чтобы пришли к власти его сторонники. Поэтому Трамп и говорит, мол, мне не нравится, как работает наш конгресс. Давайте избирать новый — там опять будут республиканцы, но республиканцы, которые за Трампа, а не против», — рассуждает эксперт.

При этом эксперты соглашаются, что на данном этапе обещания Трампа закрыть правительство — не более чем угроза.

Сам по себе «шатдаун» не может быть объявлен до конца финансового года, который состоится 30 сентября. «Пока все же у нас начало августа, это все еще переговорные позиции. Стороны меряются силами. В реальной перспективе об угрозе „шатдауна“ можно будет говорить в 20-х числах сентября, а не сейчас. А пока Трамп еще может себе позволить, действительно, занять вот эту бескомпромиссную позицию», — говорит Суслов.

«Пока это, конечно, только угроза. То есть Трамп просто заранее — за два месяца — говорит, мол, я вам устрою «шатдаун». Но это не смертельно. Такие случаи происходили почти 20 раз, причем один из самых масштабных случаев произошел при Обаме. То есть это, конечно, неприятно, но это не смертельно», — отмечает Александр Домрин.