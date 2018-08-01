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Грузины оказались против легализации марихуаны
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Около 75% населения Грузии выступили против легализации марихуаны 

РИА Новости 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Почти 75% граждан Грузии выступают против легализации в стране марихуаны, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного Американским национальным демократическим институтом (NDI),
Накануне конституционный суд Грузии удовлетворил иск лидеров оппозиционной партии "Гирчи" и постановил отменить административное наказание за употребление марихуаны, поскольку "употребление марихуаны является правом на свободное развитие личности".
Согласно результатам опроса, против легализации марихуаны выступили 74%, поддержали — 18%, еще 8% затруднились ответить. На вопрос, должен ли гражданин быть уголовно наказан за личное употребление наркотических средств, 40% опрошенных ответили положительно, а 56% — отрицательно.
Социологическое исследование проводилось с 23 июня по 8 июля, в нем приняли участие более 2,4 тысячи человек.
В декабре прошлого года Конституционный суд Грузии удовлетворил иск об упразднении уголовного наказания за повторное употребление марихуаны, то есть его декриминализации. Согласно решению суда, употребление марихуаны не считается уголовным преступлением и не попадает под статью 273 УК Грузии — "Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров".
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