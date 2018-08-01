«Забытый предатель»: кто в США вспоминает Сноудена

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг , а оттуда в Москву , где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево . Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.

Вначале вопрос о Сноудене был в США одним из самых животрепещущих, но после прихода в Белый дом Дональда Трампа политическая жизнь в стране закрутилась в таком бешеном темпе, что проблема оказалась подзабытой и официальным Вашингтоном, и правозащитниками.

Последний опрос общественного мнения о Сноудене проводила компания Rasmussen Reports в 2016 году: он показал, что лишь 15% опрошенных считают Сноудена героем, 30% американцев были уверены, что он предатель, а 48% называли его "чем-то средним между осведомителем и предателем". Примечательно, что предателем в ходе аналогичного опроса в 2013 году Эдварда Сноудена считал 21% участников исследования.

Выдать, нельзя помиловать

"США отказались от сотрудничества с нами в этой сфере. А по нашему закону он ничего не нарушил. Поэтому в отсутствие этого договора о взаимной выдаче при том, что США сами нам никогда не выдавали преступников, которые находили убежище в США, сделать в одностороннем порядке то, что нас просили американские партнеры, было абсолютно неприемлемым", — рассказал в 2017 году российский президент Владимир Путин.

Хотя к окончанию президентского срока Обамы петиция о помиловании Сноудена на платформе pardonsnowden.org собрала более миллиона подписей, 44-й президент Америки своей позиции не изменил и передал вопрос сменившему его в Овальном кабинете Дональду Трампу.

Шансы Сноудена на помилование от этого вряд ли возросли: "Все, что я могу сказать: если бы я был президентом, Сноудена бы уже вернули США (на самом быстром самолете) и с извинениями", — написал Трамп в своем Twitter в 2013 году, задолго до начала предвыборной кампании.

В тот период будущий американский лидер регулярно критиковал Сноудена, называя его "предателем" и "трусом". "Сноуден, если ты такой герой, возвращайся домой и предстань перед лицом правосудия. В действительности ты лишь очередной мудрый предатель", — обратился Трамп к опальному сотруднику спецслужб в июле 2013 года.

"Сноуден — шпион, который нанес огромный ущерб США. Шпион, которого в былые времена, когда нашу страну уважали и она была сильной, казнили бы", — писал Трамп в Twitter в апреле 2014 года. А спустя месяц он отмечал, что Сноуден "не герой, … он трус, который должен вернуться и предстать перед судом".

"Подарок" Трампу

Воинственная риторика Трампа со временем поугасла: чем больше проходило времени с начала скандала и чем ближе были выборы, тем реже он вспоминал о скрывшемся в России экс-сотруднике АНБ. Однако Трамп по-прежнему был уверен, что после его прихода к власти Москва вернет Сноудена.

"Если бы я был президентом, Путин бы передал его нам. Я полажу с Путиным, я имел дела с Россией", — заявил Трамп в интервью CNN в 2015 году.

Тогда он объяснил отказ Москвы взаимодействовать с Вашингтоном по вопросу Сноудена "неуважением" президента РФ к Обаме.

Уверенность кандидата и разгоревшаяся после выборов 2016 года истерия вокруг обвинений во вмешательстве Москвы породила слухи, что Россия может отправить Сноудена в США в качестве "подарка Трампу".

В начале 2017 года бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб. Морелл утверждал, что выдача Сноудена принесет России значительные выгоды: поможет Путину наладить личные отношения с Трампом, уязвит уходящего с поста Обаму, а также заставит мир рассматривать Россию как равноправного партнера США.

Слухи и опровержения

"Подарка" в виде Сноудена Россия не преподнесла США до сих пор. Более того, в июле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные сделки абсолютно неуместны. Адвокат Сноудена Анатолий Кучерена не только отверг такую возможность, но и предположил, что Трамп может прекратить уголовное преследование его подзащитного.

В июне незадолго до первой полноформатной встречи президентов Путина и Трампа глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что в Москве "никогда не обсуждали Эдварда Сноудена с новой американской администрацией".

"Мы уважаем его права и не можем просто выдворить его из страны против его воли, потому что он оказался в России даже без американского паспорта, потому что он был аннулирован во время его перелета из Гонконга", — заявил Лавров, отвечая на вопрос, будет ли Россия ставить вопрос о Сноудене в повестку дня российско-американского саммита.

Глава МИД РФ добавил, что удивлен таким вопросом в связи с саммитом Путин — Трамп. "Эдвард Сноуден — хозяин своей судьбы", — добавил Лавров.

Накануне саммита в издании Politico вышла статья с заголовком: "Загадка саммита Трампа и Путина: что со Сноуденом?". Ответа на этот вопрос журналисты не нашли.

Профессор юридического института Университета Чикаго Джефри Стоун, который сотрудничал с администрацией Обамы после разоблачений Сноудена, в интервью РИА Новости предположил, что "Путин был бы рад вернуть Сноудена в США, если бы Трамп попросил об этом". "Но интересное заключается в том, что, судя по всему, Трамп этого не делал", — отметил Стоун. По его словам, "это удивляет, поскольку сторонники Трампа были бы рады" выдаче Сноудена и суду над ним.

Стоун исключил возможность обмена Сноудена на заключенных в США россиян, в частности на Марию Бутину, которую Вашингтон считает иностранным агентом.

"Я думаю, что он (Трамп) хотел бы избавиться от нее, но отдать ее России сейчас было бы для него политически разрушительно", — сказал эксперт.