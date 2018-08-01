В США нашли альтернативу «российскому вмешательству»

Дональд Трамп в очередной раз заявил о том, что никакого сговора с Россией у него не было — на фоне продолжающейся в США кампании по поиску мифического «русского вмешательства» в выборы 2016 года. Хотя найти доказательства влияния России на американские выборы и политику невозможно, есть множество реальных примеров того, как во внутриполитическую жизнь США вмешиваются другие страны — в частности, Израиль

Уже полтора года в США ищут «русский след» в победе Дональда Трампа на президентских выборах — не найдя по сути вообще ничего. Тем не менее большинство американцев сумели убедить в том, что Россия пыталась повлиять на процесс их волеизъявления, и даже сам Трамп вынужден был в итоге согласиться с тем, что «Россия пыталась» — в надежде хоть как-то сбить накал страстей.

Однако меньше атаковать Трампа от этого не стали — потому что «русская тема» нужна не из-за отношения к России, а для дискредитации, а еще лучше и отрешения президента от должности. Трамп все-таки надеется, что к концу году, после выборов в Конгресс, охота на ведьм все-таки пойдет на спад, как минимум закончит свою работу спецпрокурор Мюллер — что даст президенту большую свободу действий как внутри страны, так и в американо-российских отношениях. Однако когда бы не закончилась «русская сага», уже понятно, что она нанесла огромный ущерб американской политической системе как таковой — или, если быть точнее, стала свидетельством ее глубокого системного кризиса.

Ведь если опираясь на бездоказательные и беспочвенные обвинения в связях с иностранной державой можно по сути частично блокировать деятельность главы государства, то значит президентские полномочия незаконно ограничиваются. При этом атмосфера шпиономании бьет не только по самому Трампу, но и по системе разделения властей — уводя все три ветви власти и СМИ как четвертую власть, в параллельную, выдуманную реальность, в которой «страшный Путин угрожает американской демократии, вмешивается во внутренние дела США». Когда весь этот надуманный сюжет рухнет, американской элите нужно будет как-то объяснить своему народу зачем она столько времени обманывала его. Неужели только для того, чтобы не дать Трампу осуществить задуманное — «осушить вашингтонское болото», то есть уменьшить власть надпартийной связки политиков, бюрократов и финансовых магнатов, того самого «теневого государства?

При этом случаи реального иностранного вмешательства во внутренние дела США есть — и их доказательства не нужно даже искать. Это касается не только лоббистской деятельности различных государств в Вашингтоне — она разрешена американскими законами — но и различных пожертвований в избирательные и иные фонды политиков. Да, их оформляют через всевозможные лазейки — но это не меняет сути: американские политики охотно берут иностранные деньги. У тех же Клинтонов в их фонде было найдено множество таких пожертвований, в том числе и от очень темных лиц — но все попытки раздуть из этого большой скандал ни к чему не привели.

Однако есть и еще более явное вмешательство иностранцев — и о нем напомнил на днях Ноам Хомский . 89-летний профессор, всемирно известный лингвист и гуру американских левых, не относится к сторонникам Трампа — наоборот, он его последовательный противник. Но противник идейный — как либертарианец, социалист и анархист. Поэтому критикуя Трампа, Хомский не прекращает и критику американского истеблишмента как такового, и его методов.

В данном на днях интервью Democracy Now, Хомский назвал посмешищем сфокусированность американских СМИ на предполагаемом российском вмешательстве 2016 года.

В очередной раз обвинив американские СМИ в сфокусированности на второстепенных темах и игнорировании таких, по его мнению, важнейших вопросов, как изменения климата, Хомский сказал:

»Прежде всего, если вы интересуетесь иностранным вмешательством в наши выборы, то все, что, возможно, сделали русские, почти не считается, почти не оттягивает чашу весов по сравнению с тем, что другое государство делает открыто, беззастенчиво и при огромной поддержке».

О ком же говорит профессор? Конечно же, об Израиле — политику которого он давно уже критикует. И в данном случае он ничуть не преувеличивает:

«Израильское вмешательство в выборы в США колоссально превышает все, что, возможно, делали русские, я имею в виду, даже до такой степени, что премьер-министр Израиля Нетаньяху приходит прямо в Конгресс, даже не информируя президента, и говорит с Конгрессом, под оглушительные аплодисменты, чтобы попытаться подорвать политику президента: то, что случилось с Обамой и Нетаньяху в 2015 году».

В качестве примера израильского вмешательства Хомский приводит даже не влияние израильских лоббистов на американские власти (а оно превосходит влияние любой другой страны мира), но случай прямого давления со стороны израильского руководства. Действительно, три года назад израильский премьер Нетаньяху прилетев в Вашингтон не просто не стал встречаться с Бараком Обамой, но и выступил в американском конгрессе с речью против соглашения по иранской ядерной программе — которое тогда уже было близко подписанию. То есть лидер иностранного государства открыто агитировал (и понятно, что параллельно и давил через различные легальные и неформальные механизмы) одну из ветвей власти выступить против политики другой.

«Разве Путин приезжал, чтобы обратиться к Конгрессу на заседании обеих палат, пытаясь призвать их развернуть курс США на 180 градусов, даже не проинформировав президента? — спрашивает Хомский — И это лишь малая крупица этого подавляющего влияния».

Действительно, тема израильского влияния на американскую политику относится в США к разряду необсуждаемых — тут же можно получить ярлык антисемита (на Хомского, еврея по национальности, его давно уже навесили). Между тем несомненно, что израильское влияние на США беспрецедентно велико — настолько, что нет практически ни одного известного и системного (а несистемных до Трампа по сути и не было) американского политика который мог бы позволить себе, например, поставить под сомнение саму необходимость столь тесных связей двух стран: он тут же будет заклеймен и уничтожен прессой. Тот факт, что внушительная часть американской прессы находится в руках магнатов еврейского происхождения, тоже считается непозволительной темой для обсуждения и тем более объяснения причин огромного влияния Израиля на американскую политику — создавая тем самым замкнутый круг умолчания вокруг темы «США и Израиль».

Но может быть причина в том, что американский истеблишмент на самом деле не считает Израиль независимым и отдельным от США государством? Тогда понятно, что ни о каком вмешательстве с его стороны во внутренние дела США не может быть и речи — так, простой междусобойчик. Иное дело — Россия. Чужая, независимая от США держава — ей даже и думать нельзя о влиянии на американский политический класс. Что, она и не думала? Ну какое это теперь имеет значение — все равно будут говорить о России и молчать об Израиле.