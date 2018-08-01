Экс-главу разведки Малайзии обвинили в предательстве

В Малайзии экс-главу разведки обвинили в предательстве из-за письма в ЦРУ

Общественная организация Малайзии обвиняет экс-главу национальной разведки в предательстве из-за письма директору ЦРУ , в котором она просила помощи для бывшего премьер-министра Наджиба Разака и его правительства перед выборами, которые он проиграл, сообщает в среду интернет-версия газеты The Star.

Малайзийская общественная организация Patriot подала в национальную полицию заявление с обвинением в государственной измене в отношении Хасаны Абдул Хамид, бывшего шефа малайзийской внешней разведки, которая, по мнению заявителей, совершила предательство интересов Малайзии, обратившись перед выборами в письме к директору ЦРУ США за помощью для бывшего премьер-министра. В письме Хамид позиционировала Разака как "друга США" в противовес нынешнему премьеру Махатхиру Мохамаду, которого она назвала "антиамериканистом и антисемитом", сообщает издание. В июле в результате утечки текст письма попал в малайзийские социальные сети и СМИ.

Адвокаты бывшей главы малайзийской разведки заявили от ее имени, подтвердив факт написания такого письма и точность передачи его текста в СМИ, что переписка с руководителями зарубежных разведслужб является "нормальной практикой" и "не может рассматриваться, как состав преступления по статье УК Малайзии о государственной измене". Сама Хасана Абдул Хамид подала в полицию заявление об утечке текста письма, составляющего государственную тайну. По ее заявлению полиция собирается возбудить следственное дело о нарушении Закона о государственных секретах, говорится в сообщении газеты.

Хасана Абдул Хамид, ранее возглавлявшая Организацию внешней разведки Малайзии (MEIO), известную также под названием "Департамент исследований администрации премьер-министра Малайзии", направила письмо директору ЦРУ США Джине Хаспел 4 мая, за пять дней до выборов, которые проиграла правящая коалиция во главе с Наджибом Разаком. В тексте письма, опубликованном СМИ, говорится, что Наджиб Разак в течение всего периода правления последовательно проводил политику, совпадающую с интересами США, являлся "другом Америки" и имеет множество заслуг в деле укрепления дружественных отношений между Малайзией и США.

Вероятную на тот момент победу на выборах малайзийской оппозиции во главе с Махатхиром Мохамадом она описала в письме, как "потерю для США важного союзника в лице Малайзии в тот момент, когда Филиппины отвернулись от США, Сингапур Бруней слишком малы чтобы оказывать влияние на региональные процессы, Таиланд Индонезия слишком погружены в свои внутренние проблемы, а страны Индокитая, кроме Вьетнама , слишком склоняются в сторону Китая ". Глава внешней разведки Малайзии написала Джине Хаспел, что "любой сигнал со стороны США о продолжении поддержки премьер-министра Наджиба Разака и его правительства, безусловно, укрепит нашу стабильность и двусторонние отношения между нашими странами".