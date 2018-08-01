Трамп запросил $15 млрд в год на кибербезопасность 

Администрация президента США Дональда Трампа запросила $15 млрд на следующий год на обеспечение безопасности в киберпространстве. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс во вторник на форуме по вопросам кибербезопасности, организованном в Нью-Йорке министерством внутренней безопасности страны.
"Наша администрация обеспечила выделение ассигнования на поддержание безопасности в киберпространстве. За первый год работы мы ассигновали дополнительно $1,2 млрд на обеспечение цифровой безопасности. На следующий год наша администрация запросила рекордно высокие $15 млрд на охрану американских границ в киберпространстве", — отметил Пенс.
В качестве одного из противников США в киберпространстве вице-президент назвал Россию. "Наши киберпротивники стремятся внедриться в имеющие важнейшее значение элементы инфраструктуры, включая энергосистему и электростанции, чтобы в случае возможных конфликтов в будущем они могли парализовать нервный узел американской энергетики", — утверждал Пенс. "Одна российская вирусная атака в прошлом году стоила крупной американской судоходной компании около $400 млн В 2016 году кибератаки, по оценкам, обошлись нашей экономике в $109 млрд", — добавил вице-президент США.
Американские спецслужбы инкриминируют России вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году, в том числе путем ведения пропаганды в социальных сетях и использования хакеров. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается уже больше года спецпрокурор США Роберт Мюллер.