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В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба
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В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение никаба 

Газета.Ru 4 августа 2018
Фото: Газета.Ru
Сотрудники датских правоохранительных органов города Хорсхольм в одном из городских торговых центров выписали первый в стране штраф за ношение женщиной никаба, передает "Би-би-си".
Полицейские прибыли в торговый центр по вызову из-за драки, произошедшей между двумя женщинами, одна из которых пыталась сорвать никаб второй По словам представителей полиции, во время драки никаб упал с лица одной из ее участниц, однако к моменту появления полицейских она вновь его надела.
Женщина ответила отказом на просьбу сотрудников правоохранительных органов снять головной убор, в результате чего была оштрафована на €134.
С 1 августа в Дании вступил в силу запрет на ношение в общественных местах закрывающие лицо головные уборы.
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