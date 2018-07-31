Россиянку Осипову переводят в обычную тюрьму в США

Россиянку Осипову скоро переведут в обычную тюрьму в Канзасе

Россиянку Богдану Осипову переведут из медицинского тюремного центра на военной базе в Форт-Уорт штата Техас в обычную тюрьму в штате Канзас, сообщил во вторник РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов

"Мы ожидаем, что ее переведут в Канзас скоро, возможно, на этой неделе", — сказал он.

Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. В конце июля на основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом. Он начнется 18 сентября.

Ранее в ее адрес были выдвинуты дополнительные обвинения, в том числе вымогательство.

У Осиповой двойное гражданство РФ США . В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.