Ещё
Россиянку Осипову переводят в обычную тюрьму в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилось фото гибели авианосца США
Появилось фото гибели авианосца США

Россиянку Осипову скоро переведут в обычную тюрьму в Канзасе 

РИА Новости 31 июля 2018
Фото: CC BY-SA 2.0 / Brian Carpani / Wichita PD
Россиянку Богдану Осипову переведут из медицинского тюремного центра на военной базе в Форт-Уорт штата Техас в обычную тюрьму в штате Канзас, сообщил во вторник РИА Новости ее адвокат Алексей Тарасов.
"Мы ожидаем, что ее переведут в Канзас скоро, возможно, на этой неделе", — сказал он.
Осипову обвиняют в похищении собственного ребенка. Ее содержали в тюремной психиатрической больнице, так как состояние россиянки требовало медицинского обследования, чтобы подтвердить ее вменяемость. В конце июля на основании результатов экспертизы судья постановил, что она может предстать перед судом. Он начнется 18 сентября.
Ранее в ее адрес были выдвинуты дополнительные обвинения, в том числе вымогательство.
У Осиповой двойное гражданство РФ и США. В 2014 году годовалая на тот момент дочь Осиповой была объявлена в розыск. Указывалось, что она может находиться со своей матерью. Россиянка вернулась тогда на родину из США, где суд принял решение оставить ей двух детей от брака с американцем и определить их место жительства в России.
В сентябре 2017 года Осипова вновь приехала в США, где и была задержана правоохранительными органами. Согласно решению американского суда, две малолетние дочери, которые являются гражданками России и США, после развода родителей должны были остаться с отцом. Отец детей выступает на процессе как свидетель обвинения.
Последние новости
Большое наказание России: спрогнозирован скорый обвал рубля На Украине массово отметили "неправильный" День ВДВ Юмористы Петросян и Степаненко делят имущество в суде
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось фото гибели авианосца США95
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком69
Мать убивших отца сестер сделала заявление232
Путин сорвал наступление на Донбасс787
Петросян: гора с плеч свалилась102
Видео
00:39
По стопам Волочковой: Собчак села на шпагат на яхте
Шоу-бизнес
03:33
Украина ищет президента
Украина В мире
00:28
Один из лидеров «русской мафии» попался
Криминал Происшествия
02:16
Появилось фото гибели авианосца США
Армия Оружие
04:07
Трамп предупредил об угрозе войны
В мире США
00:41
Герой боевиков: для чего Сигал нужен МИДу
В мире Статьи
00:41
В Сочи оправдались за трагедию с погибшим ребенком
Происшествия Общество
00:58
«Сукачев — наш!»: музыканта поддержали в споре с Макаревичем
Шоу-бизнес
00:26
В Альпах разбился самолет: пассажиры погибли
Катастрофы Происшествия
00:38
Петросян: гора с плеч свалилась
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение