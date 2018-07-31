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Иран в резкой форме отклонил предложение Трампа
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Иран в резкой форме отклонил предложение Трампа о встрече с Роухани 

Деловая газета «Взгляд» 31 июля 2018
Фото: Reuters
Командир Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад-Али Джаафари в резкой форме отклонил предварительное предложение президента США Дональда Трампа о переговорах с Тегераном, сообщает Fars News.
«Мистер Трамп! Иран — это не Северная Корея, чтобы принимать ваше предложение о встрече», — сказал Джаафари, передает Reuters.
По его словам, даже следующие президенты США после Трампа «не увидят этот день (встречи с лидером Ирана — прим. ВЗГЛЯД)».
Напомним, Трамп заявил о желании встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Однако впоследствии госсекретарь США Майк Помпео напомнил Тегерану о необходимости выполнения ряда предварительных условий, чтобы встреча состоялась.
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