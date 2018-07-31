Иран в резкой форме отклонил предложение Трампа

Командир Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад-Али Джаафари в резкой форме отклонил предварительное предложение президента США Дональда Трампа о переговорах с Тегераном, сообщает Fars News.
«Мистер Трамп! Иран — это не Северная Корея, чтобы принимать ваше предложение о встрече», — сказал Джаафари, передает Reuters.
По его словам, даже следующие президенты США после Трампа «не увидят этот день (встречи с лидером Ирана — прим. ВЗГЛЯД)».
Напомним, Трамп заявил о желании встретиться с президентом Ирана Хасаном Роухани без предварительных условий. Однако впоследствии госсекретарь США Майк Помпео напомнил Тегерану о необходимости выполнения ряда предварительных условий, чтобы встреча состоялась.