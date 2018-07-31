Иран в резкой форме отклонил предложение Трампа о встрече с Роухани

«Мистер Трамп! Иран — это не Северная Корея, чтобы принимать ваше предложение о встрече», — сказал Джаафари, передает Reuters.

По его словам, даже следующие президенты США после Трампа «не увидят этот день (встречи с лидером Ирана — прим. ВЗГЛЯД)».