Бывшего главного идеолога Трампа сравнили с Распутиным

По его словам, в прессе Бэннона делают практически единолично ответственным за шокировавшую американцев победу Трампа на выборах 2016 года, а его визит в ЕС сразу же начали подавать, как сильно влияющий на политику региона, и связали с «планами по захвату Европы ультраправыми».

Однако бывший советник никак не может быть Распутиным, одаренным политиком, который в одночасье мог бы объединить все европейские правые силы, или даже «настоящим президентом, нашпиговывающим пустого Трампа крайне правыми взглядами», указывает Мадд. Эксперт отмечает, что Бэннон присоединился к кампании республиканца уже после того, как тот стал кандидатом в президенты. Кроме того, националистические высказывания нынешний президент США делал еще будучи бизнесменом.

Мадд пишет, что в этой связи весь «хайп в прессе» вокруг «выдохшегося американца» Бэннона идет на пользу лишь ему самому, помогая вернуть влияние в политических кругах. Впрочем, подобные статьи показывают, что политическую повестку в Европе продолжают устанавливать крайне правые силы, они также все больше набирают популярность, подчеркивает эксперт.

«Именно в этом заключается опасность, а не в подражателе Распутина, ищущего нового царя», — резюмирует он.