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Бывшего главного идеолога Трампа сравнили с Распутиным
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Бывшего главного идеолога Трампа сравнили с Распутиным 

Lenta.ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Американские СМИ навязали бывшему главному советнику американского президента Дональда Трампа — Стивену Бэннону — образ Григория Распутина, которого связывают с падением династии Романовых. Об этом пишет колумнист The Guardian Кас Мадд (Cas Mudde).
По его словам, в прессе Бэннона делают практически единолично ответственным за шокировавшую американцев победу Трампа на выборах 2016 года, а его визит в ЕС сразу же начали подавать, как сильно влияющий на политику региона, и связали с «планами по захвату Европы ультраправыми».
Однако бывший советник никак не может быть Распутиным, одаренным политиком, который в одночасье мог бы объединить все европейские правые силы, или даже «настоящим президентом, нашпиговывающим пустого Трампа крайне правыми взглядами», указывает Мадд. Эксперт отмечает, что Бэннон присоединился к кампании республиканца уже после того, как тот стал кандидатом в президенты. Кроме того, националистические высказывания нынешний президент США делал еще будучи бизнесменом.
Мадд пишет, что в этой связи весь «хайп в прессе» вокруг «выдохшегося американца» Бэннона идет на пользу лишь ему самому, помогая вернуть влияние в политических кругах. Впрочем, подобные статьи показывают, что политическую повестку в Европе продолжают устанавливать крайне правые силы, они также все больше набирают популярность, подчеркивает эксперт.
«Именно в этом заключается опасность, а не в подражателе Распутина, ищущего нового царя», — резюмирует он.
Бэннон занимал пост старшего советника президента США, а также главного стратега Белого дома с 20 января по 18 августа 2017 года. Он выпускник Гарвардского университета, успел поработать в Goldman Sachs, а затем занимался съемками документальных фильмов. После ухода из администрации он вновь возглавил ультраправый новостной ресурс Breitbart News. Критики обвиняют Бэннона в том, что он сделал сайт прибежищем нацистов, антисемитов и радикальных правых активистов. Сам политик утверждает, что его сайт лишь площадка для новых «альтернативных правых».
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