Названо число перехваченных возле Хмеймима дронов

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что за последний месяц российские войска обезвредили 26 беспилотников в районе базы Хмеймим.
Об этом передает ТАСС.
Только за последние четыре дня авиабаза Хмеймим пережила четыре атаки беспилотников. В пятницу российским системам ПВО удалось перехватить дроны «на подлете». В ночь на субботу на авиабазе заметили и уничтожили беспилотник, приближающийся с подконтрольной боевикам территории на севере Латакии. В понедельник российские ПВО сбили два беспилотника боевиков. После этого Минобороны рассказало еще об одной атаке дрона на авиабазу Хмеймим.