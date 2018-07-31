Названо число перехваченных возле Хмеймима дронов

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Названо число перехваченных возле базы Хмеймим беспилотников 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев сообщил, что за последний месяц российские войска обезвредили 26 беспилотников в районе базы Хмеймим.
Об этом передает ТАСС.
Только за последние четыре дня авиабаза Хмеймим пережила четыре атаки беспилотников. В пятницу российским системам ПВО удалось перехватить дроны «на подлете». В ночь на субботу на авиабазе заметили и уничтожили беспилотник, приближающийся с подконтрольной боевикам территории на севере Латакии. В понедельник российские ПВО сбили два беспилотника боевиков. После этого Минобороны рассказало еще об одной атаке дрона на авиабазу Хмеймим.
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