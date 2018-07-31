«Целебное фото» Лаврова и другие события дня

Украина обрадовалась наказанию РФ за Крымский мост
Крымский мост
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал решение Евросоюза ввести санкции против участвовавших в строительстве Крымского моста российских компаний.
Сестры Хачатурян рассказали об издевательствах отца
Сестры из Алтуфьево, обвиняемые в убийстве отца, рассказали, что отец использовал их как рабынь. По словам следователей, у сестер сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания».
Лукашенко после «инсульта» появился на публике
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко.
Украинских военных поймали на плагиате видео армии РФ
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Журналист «Радіо Свобода» Левко Стек на своей странице в Favebook обвинил Силы специальных операций (ССО) Украины в плагиате агитационного ролика российской армии.
МИД опубликовал "целебное фото" Лаврова
Министерство иностранных дел России опубликовало «целебный» снимок своего главы Сергея Лаврова. Фото появилось на официальной Facebook-странице ведомства.
Катя Лель заплатит Марии Захаровой
Певица Катя Лель пообещала выплачивать официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой часть прибыли от песни «Сполна».
Запашный экстренно госпитализирован
Дрессировщик Аскольд Запашный 31 июля попал в одну из московских больниц. Его госпитализировали из-за проблем с внутренними органами.
Решена судьба "Дома-2"
Ранее стало известно, что съемочный павильон «Дома-2» снесут из-за прокладки дороги от Саларьево до деревни Марьино. Новая магистраль пройдет прямо по территории съемочной площадки.
Допинг на Украине объяснили близостью России
Внесение Украины в список государств, в которых риск нарушения антидопинговых правил является высоким, связано с ее советским прошлым и соседством с Россией. Об этом сообщает пресс-служба Федерации легкой атлетики Украины.
Суд «забыл» об опьянении убийцы жены квнщика
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Туапсинский бизнесмен, насмерть сбивший жену квнщика Егора Кирильчика, находился «в болезненном или утомленном состоянии».