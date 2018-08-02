Замглавы миссии ОБСЕ Хуг прибыл с визитом в Донецк

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг прибыл в четверг в Донецк , сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в пресс-службе СММ ОБСЕ сообщили, что Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины с 1 по 3 августа, где оценит ситуацию с безопасностью вдоль линии соприкосновения и ее влияние на гражданское население.