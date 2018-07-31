«Крошечный сосед» готовится «дать сдачи» России

Эстония называет себя первой целью кибервойны с Россией и, возможно, скоро сумеет дать сдачи, считают зарубежные СМИ.

В подражание крупным странам НАТО в армии Эстонии создается подразделение киберкомандования, которое будет противостоять возрастающим каждый год на 20% виртуальным атакам. Команда из 300 человек будет не только разрабатывать стратегии защиты, но и создаст средства для нападения, пишет Bloomberg

«Чтобы быть готовым к обороне, нужно уметь атаковать», — заявил глава эстонского киберподразделения полковник Андерс Хайрк.

Несмотря на то, что российская армия больше армии «крохотного соседа» более чем в 150 раз, у Эстонии может быть преимущество на виртуальном поле боя, уверено зарубежное агентство. Помимо того, что в небольшом европейском государстве находится участвовавший в разработке Skype технологический хаб, здесь же базируется центр киберобороны НАТО. А в прошлом году в Эстонии прошли первые учения министров обороны стран Евросоюза по кибербезопасности.

Напомним, что в 2007 году после переноса памятника Воину-освободителю (на что Москва отреагировала негативно) и беспорядков в Таллине по этому поводу начались масштабные кибератаки на сайты правительства Эстонии и других государственных учреждений. Тогда глава МИД страны Урмас Паэт обвинил в нападениях Россию.

А девять лет спустя хакеров, которых связали с российской разведкой, обвинили в атаках против крупнейшего эстонского производителя сланцевой нефти. Москва отрицает причастность к обоим инцидентам, доказать участие России в кибератаках также не удалось.

Сам же глава эстонского киберподразделения не стал называть ни Россию, ни какое-либо другое государство в качестве конкретного потенциального противника.