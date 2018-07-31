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У внучки Елизаветы II случился выкидыш
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Внучка Елизаветы II рассказала о выкидыше 

Рамблер 1 час назад
Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл рассказала, что перенесла два выкидыша, прежде чем родить второго ребенка. Об этом сообщает BBC News.
Тиндалл рассказала, что после новостей о первом выкидыше в 2016 году ей и ее мужу пришло множество писем от людей, которые прошли через то же самое.
«Вы не говорите об этом, потому что это слишком больное место. Но, как и во всех случаях, время — великий целитель», — отметила внучка королевы.
Во время первого выкидыша Тиндалл была на четвертом месяце беременности. Второй выкидыш, по ее словам, произошел «действительно на ранней стадии».
Зара Тиндалл с 2011 года замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби Майком Тиндаллом. В январе 2014-го у пары родилась дочь Миа Грэйс, а в июне 2018 года — вторая дочь Лина Элизабет. О беременности и последующем выкидыше Тиндалл в 2016 году писали британские СМИ. Сообщалось, что врачи вызывали у нее искусственные роды.
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