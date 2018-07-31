У внучки Елизаветы II случился выкидыш

Внучка королевы Елизаветы II Зара Тиндалл рассказала, что перенесла два выкидыша, прежде чем родить второго ребенка. Об этом сообщает BBC News.
Тиндалл рассказала, что после новостей о первом выкидыше в 2016 году ей и ее мужу пришло множество писем от людей, которые прошли через то же самое.
«Вы не говорите об этом, потому что это слишком больное место. Но, как и во всех случаях, время — великий целитель», — отметила внучка королевы.
Во время первого выкидыша Тиндалл была на четвертом месяце беременности. Второй выкидыш, по ее словам, произошел «действительно на ранней стадии».
Зара Тиндалл с 2011 года замужем за бывшим капитаном сборной Англии по регби Майком Тиндаллом. В январе 2014-го у пары родилась дочь Миа Грэйс, а в июне 2018 года — вторая дочь Лина Элизабет. О беременности и последующем выкидыше Тиндалл в 2016 году писали британские СМИ. Сообщалось, что врачи вызывали у нее искусственные роды.