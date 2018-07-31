У внучки Елизаветы II случился выкидыш

Внучка Елизаветы II рассказала о выкидыше

Тиндалл рассказала, что после новостей о первом выкидыше в 2016 году ей и ее мужу пришло множество писем от людей, которые прошли через то же самое.

«Вы не говорите об этом, потому что это слишком больное место. Но, как и во всех случаях, время — великий целитель», — отметила внучка королевы.

Публикация от The Windsors (@royalsofgreatbritain) 1 Июл 2018 в 10:02 PDT Во время первого выкидыша Тиндалл была на четвертом месяце беременности. Второй выкидыш, по ее словам, произошел «действительно на ранней стадии».