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Лукашенко после «инсульта» появился на публике
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Лукашенко впервые после «инсульта» появился на публике 

Lenta.ru 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник, 31 июля, провел встречу с председателем Минского облисполкома Анатолием Исаченко. Об этом сообщило государственное информационное агентство БелТА.
Глава республики заслушал доклад об уборочной кампании в регионе, развитии мясо-молочного комплекса и дорожного строительства.
>> Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
Встреча с Исаченко стала первым для Лукашенко появлением на публике за последние несколько дней. 30 июля политический Telegram-канал «Незыгарь» и украинское издание «Деловая столица» сообщили, что белорусский лидер перенес инсульт. «Незыгарь» отмечал, что именно из-за инсульта и госпитализации Лукашенко отменил свой визит в Гомель.
БЕЛТА
До этого Telegram-канал утверждал о том, что Лукашенко страдает от сахарного диабета и в целом испытывает большие проблемы со здоровьем. В последнее время белорусский лидер, как сообщали авторы «Незыгаря», «много спит, безмерно ест и работает 4-5 часов в день».
В пресс-службе белорусского лидера информацию об инсульте у главы государства назвали «бредом».
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