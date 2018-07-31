Британии предрекли потерю статуса ведущей державы

Великобритания может утратить статус ведущей мировой державы в случае, если выберет альянс с США , а не с КНР , пишут китайские СМИ.

«Если Лондон по-прежнему уповает на особые контакты с США, в дальнейшем он лишится возможности раскрыть свой потенциал традиционно ведущей державы. В то же время прочные связи с Китаем позволят Великобритании занять более удачную стратегическую позицию», — передает ТАСС текст статьи газеты «Глобал таймс».

Автор газеты выразил надежду на то, что Британия сумеет развить устойчивые партнерские отношения с Пекином «раньше, чем это смогут сделать прочие европейские государства».

«Великобритания не способна вновь достигнуть зенита (былого) могущества, как и прочие страны Европы. Поэтому для британской стороны было бы мудрым шагом предпринять меры, которые позволят ей перестать быть придатком обособленной сверхдержавы в современном многополярном мире: Лондону следует налаживать конструктивные отношения с (прочими) ведущими мировыми игроками», — говорится материале издания. В статье отмечено также, что Великобритании «нужно занять достаточно рациональную позицию» по отношению к Китаю и прекратить выносить на обсуждение вопрос защиты прав человека.

Напомним, 25 июля немецкие СМИ писали, что при президенте Дональде Трампе США перестали быть надежным партнером для Европы и в области экономики, и в вопросе политической безопасности, потому Евросоюзу следует задуматься о собственном ядерном потенциале, а также взять пример с России и Китая, уменьшив зависимость от доллара.