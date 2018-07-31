Почему Украина до сих пор такая бедная?

К этому времени Украина уже должна была бы стать успешной страной со средними доходами. Но вместо этого она среди самых бедных в Европе. Украинцы лишь немного богаче, чем жители Молдавии . Со дня провозглашения независимости диаспора пристально с интересом следила за развитием своей исторической родины.

После распада СССР были большие ожидания на то, что экономическая стагнация, насаженная Украине коммунистической системой, останется в прошлом. Учитывая богатые природные ресурсы и человеческий потенциал, казалось, что она очень быстро превратится в благополучную европейскую страну.

Однако, пока другие страны, которые избавились от «железного занавеса», смогли существенно улучшить стандарты жизни и интегрироваться с Европой, Украина продолжает жить в стагнации. Ее стандарты жизни, которые прежде не отличались от ситуации в Польше Словакии и странах Балтии, сильно отстали.

Украинская диаспора тоже в этом виновата. Ее взгляды были ошибочными и контпродуктивными, когда речь шла о необходимости двигать украинскую экономику вперед. Внимание с 1991 года до сегодняшнего дня было главным образом сосредоточено на экзистенциональной угрозе, которую Россия представляет для Украины. Эта угроза реальна и после Майдана: она вылилась в открытую российскую агрессию, частями которой стала аннексия Крыма и вторжение на Донбасс.

Вместе с тем, игнорировались ключевые факторы, которые мешали развитию Украины и тоже были экзистенциальными и не менее реальными. Диаспора постоянно «обстреливалась» заявлениями о том, что «экономические реформы требуют времени», а «прогресс был достигнут». Правящая элита Украины десятилетиями делала подобные заявления, чтобы скрыть масштабное присвоение богатства меньшинством.

К сожалению, контроль над экономикой со стороны отдельных людей продолжается и при Петре Порошенко , несмотря на прекрасный лозунг «Жить по-новому» и многочисленные обещания побороть коррупцию. На протяжении всех этих потерянных десятилетий украинская диаспора была послушной, пока отдельные круги грабили украинскую экономику. Мы участвовали в бесконечных конференциях о «реформах», организованных новыми элитами, которые их же и блокировали. Мы развлекали миссии функционеров, которые хорошо знали причины, по которым инвесторы очень неохотно подходили к вложению капитала. Мы лоббировали в иностранных правительствах и институтах предоставление поддержки, несмотря на риск присвоения средств элитами. Мы закрывали глаза на очевидную экономическую несправедливость в стране ради «стабильности» и напрасных надежд на «существенный прогресс».

А тем временем, соседние страны приняли политические подходы, которые существенно улучшили жизнь их граждан. Сегодня в украинской экономике доминируют ограниченные круги олигархов, которые сотрудничают с правящим истеблишментом. Экономика подорвана неэффективностью и коррупцией. Государственные предприятия продолжают высасывать государственный бюджет, обогащая тех, кто их контролирует. Монопольные практики до сих пор присутствуют во многих секторах, а конкуренция ограничена. Регуляторные органы утверждают ценообразование в соответствии с потребностями доминирующих бизнес-интересов. Земельная реформа заблокирована в пользу аграрных магнатов. Даже военный бюджет распыляется из-за коррупции в закупках. Реформирование и очищение банковского сектора сопровождалось массивным присвоением государственных средств владельцами частных банков.

Избиратели не дураки. Как показывают опросы, рейтинг поддержки правительства и президента измеряется однозначными цифрами. К сожалению, недобросовестные политики пользуются этой некомпетентностью, продвигая популистские политические подходы вместо настоящих реформ. Борьба с эндемической коррупцией должна стать ключевой реформой, ведь коррупция тормозит любой экономический прогресс. Нужен настоящий независимый Антикоррупционный суд. Преследования антикоррупционных активистов и атаки против НАБУ нужно остановить тоже.

Выборы президента и парламента в 2019 году могут стать шансом на перемены. Без нового лидера, готового проводить радикальные реформы и бороться с коррупцией, любые другие усилия по проведению экономических изменений будут подорваны. А жизнеспособность и независимость Украины будет поставлена под угрозу.