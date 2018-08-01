Трамп попросил Келли сохранить пост до 2020 года

Трамп попросил главу аппарата Белого дома сохранить пост до 2020 года

Президент США Дональд Трамп попросил главу аппарата Белого дома Джона Келли остаться в должности до 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в президентской администрации.

Отмечается, что Трамп попросил Келли сохранить пост до окончания президентских выборов 2020 года. По словам чиновников в Белом доме, глава аппарата ответил согласием.

Ранее сообщалось, что Джон Келли призвал республиканцев критиковать Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным , которая состоялась 16 июля в Хельсинки

Также ранее стало известно, что заместитель руководителя аппарата Белого Дома Джо Хагин подал в отставку.