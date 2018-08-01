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Трамп попросил Келли сохранить пост до 2020 года
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Трамп попросил главу аппарата Белого дома сохранить пост до 2020 года 

Газета.Ru 1 августа 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп попросил главу аппарата Белого дома Джона Келли остаться в должности до 2020 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в президентской администрации.
Отмечается, что Трамп попросил Келли сохранить пост до окончания президентских выборов 2020 года. По словам чиновников в Белом доме, глава аппарата ответил согласием.
Ранее сообщалось, что Джон Келли призвал республиканцев критиковать Трампа после его встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась 16 июля в Хельсинки.
Также ранее стало известно, что заместитель руководителя аппарата Белого Дома Джо Хагин подал в отставку.
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