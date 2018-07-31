Семья Ярошенко сможет его увидеть

Адвокат сообщил, что семья Ярошенко в августе посетит его в тюрьме

Семья российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего 20-летнее наказание в тюрьме в США , приедет к нему в августе. Об этом сообщил ТАСС по телефону адвокат россиянина Алексей Тарасов.

Семья Ярошенко, которая проживает в Ростове-на-Дону, не видела летчика около семи лет.

"Я с ним общался, по имеющимся данным, к Константину приедут его жена Виктория и дочь Екатерина, ориентировочно 14 августа. Это уже дата визита. Пока не могу сказать, как долго они будут тут находиться", — сказал Тарасов.

По словам адвоката, состояние Ярошенко удовлетворительное, "если так можно сказать". "Константин еще попросил меня обратиться в федеральную прокуратуру с целью того, чтобы забрать вещи, с которыми он был арестован в Либерии . Мы подали соответствующий запрос, пока нам еще не дали конкретного срока возврата вещей Ярошенко. Там были какие-то накопители, на которых находились семейные фотографии, его некоторые документы, личные вещи", — добавил собеседник агентства.

Ранее супруга летчика Виктория Ярошенко сообщала, что муж испытывает серьезные проблемы с зубами, которые начались еще после пыток в Либерии. Позже представитель посольства РФ в США сообщил, что российские дипломаты требуют от американских властей принять меры для оказания медпомощи Ярошенко. По словам Виктории, администрация тюрьмы отказала россиянину в посещении кабинета стоматолога за пределами пенитенциарного учреждения. Также он не получает необходимую медицинскую помощь.

Дональда Трампа в Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова ранее сообщала, что постарается добиться помилования для Ярошенко накануне встречи президентов России и США Владимира Путина Хельсинки 16 июля в ответ на письмо летчика с жалобой на пытки и плохие условия содержания в американской тюрьме. Однако, как сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вопрос о Ярошенко в ходе переговоров лидеров РФ и США не поднимался.

Дело Ярошенко

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину и считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили Ярошенко в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

До последнего времени Ярошенко находился в тюрьме Форт-Дикс (штат Нью-Джерси), причем на протяжении месяца — в карцере. В середине июня он был сначала переведен в пересыльную тюрьму в нью-йоркском районе Бруклин , а затем — в тюрьму в Данбери (штат Коннектикут), рассчитанную на содержание более 1,4 тыс. заключенных.

Официальные представители российских властей и семья летчика, которая проживает в Ростове-на-Дону, неоднократно обращались к властям США с просьбой выдать Ярошенко.