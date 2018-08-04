Санкции за пастора: чем турки ответили США

Турция заморозит счета глав минюста и МВД США в ответ на санкции

Счета глав минюста и МВД Соединенных Штатов будут заморожены по приказу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом Анкара ответит на введенные в отношении турецких министров Вашингтоном санкции. «Сегодня я отдаю приказ своим друзьям. Если у американских министров юстиции и внутренних дел есть счета в Турции, то заморозьте их», — заявил глава турецкого государства. Он также подчеркнул, что действия США в связи с делом пастора Брансона «не отражают стратегическое партнерство, а являются серьезным проявлением неуважения в отношении Турции».

Санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля были введены министерством финансов США 1 августа.

Такие ограничительные меры были приняты Штатами в связи с тем, что Анкара удерживает американского пастора Эндрю Брансона и не позволяет ему вернуться на родину. Пастор долгое время проживал в районе турецкого Измира. В 2017 году его арестовыали по обвинению в связях с запрещенными в Турции Рабочей партией Курдистана и признанной в Турции террористической «организацией фетхуллахистов» (ФЕТО). Последнюю Анкара также обвиняет в организации попытки госпереворота, которая была предпринята в 2016 году.

Министерство иностранных дел Турции осудило решение США о введении ограничительных мер, а также призвало от него отказаться, отметив, что «такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ».

О том, что со стороны Анкары на такие действия США последует соответствующий ответ, предупреждал и сам глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу . Он также дал понять, что Соединенные Штаты не добьются выдачи пастора Эндрю Брансона, если будут вводить санкции. «Мы не сможем решить наши проблемы, если администрация США не поймет, что не достигнет своих незаконных требований с помощью таких методов», — отметил турецкий дипломат.

Впрочем, введением ограничительных мер против турецких министров Вашингтон не ограничился. Американский Сенат также принял свой вариант проекта оборонного бюджета на 2019 год, согласно которому участие Турции в программе производства американских истребителей пятого поколения F-35 полностью завершается. «Министр обороны представит соответствующим комитетам конгресса план по выведению правительства республики Турции из участия в программе F-35, включая ее индустриальный и военный аспекты», — написанои в проекте.

Более того, в тексте также указывается и на запрет на передачу Турции права на истребители F-35. Отмечается, что одной из причиной принятия такого решения было намерение Турции купить российский зенитно-ракетный комплекс С-400.

Турция принимает участие в проекте по производству F-35 вместе с еще восемью странами. Согласно плану, она должна была вложить в разработку истребителя около 11 миллиардов долларов. Из этой суммы на данный момент Анкара выделила уже примерно 800 миллионов долларов. Взамен на это США должны были поставить в Турцию 100 созданных истребителей. Начало поставок было запланировано на 2018 год.

Отмечается, что обновленный проект бюджета еще необходимо свести с версией, которую до этого одобрила палата представителей. В течение 60 дней Пентагон разработает для законодателей отчет по отношениям с Турцией. Отменить запрет можно будет только в том случае, если Дональд Трамп предоставит сенаторам доказательства того, что со стороны Турции отсутствует угроза для НАТО в связи с закупкой С-400.

Решение американских сенаторов о блокировке продаж истребителей F-35 Анкаре раскритиковал премьер-министр Турции Бинали Йылдырым , сообщило издание Hurryet Daily News. Йылдырым назвал происходящее «печальным развитием событий». «Турция не остается без альтернатив [американским истребителям]. Такие попытки достойны сожаления и идут против духа стратегического партнерства», — цитирует издание турецкого пресьера.

Мевлют Чавушоглу сообщил телеканалу NTV, что США таким образом создают кризисную ситуацию в отношениях с Турцией. Он отметил, что Анкара 16 лет ждала, когда ей можно будет купить системы Patriot. «Вы не можете купить С-400, но и мы не продадим вам системы Patriot», — охарактеризовал ситуацию министр.