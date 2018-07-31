Новая страна встала на сторону России

Италия поддержала идею США о возвращении России в состав G8

«Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности», — цитирует ТАСС слова главы итальянского правительства.

Конте также отметил, что «у Италии есть традиция поддержания интенсивных экономических отношений с Россией». По его мнению, ограничительные меры, которые Запад применил против Москвы за последние годы, не могут оставаться вечными. «Санкции в отношении России не представляют собой концовку и не могут ее представлять», — заявил он.

Ранее на саммите G7 в Квебеке президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров. Его идею поддержал Конте, отметив, что это «в общих интересах».

Позднее американский лидер сообщил, что еще некоторые участники саммита «Большой семерки" высказались за возвращение России в состав группы.

Россия была исключена из G8 после воссоединения Крыма с Россией. Таким образом, формат „Большой восьмерки“ сократился до G7 — в него входят Великобритания , Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония