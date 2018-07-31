Новая страна встала на сторону России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте на совместной с президентом США Дональдом Трампом пресс-конференции в Белом доме в понедельник поддержал идею о возвращении России в «Группу семи» и возобновлению формата «восьмерки» (G8).
«Италия заинтересована в диалоге с Россией. И Италия также считает, что диалог между США и РФ является фундаментальным для того, чтобы добиться положительных результатов в глобальной перспективе с точки зрения стабильности и безопасности», — цитирует ТАСС слова главы итальянского правительства.
Конте также отметил, что «у Италии есть традиция поддержания интенсивных экономических отношений с Россией». По его мнению, ограничительные меры, которые Запад применил против Москвы за последние годы, не могут оставаться вечными. «Санкции в отношении России не представляют собой концовку и не могут ее представлять», — заявил он.
Ранее на саммите G7 в Квебеке президент США Дональд Трамп заявил, что Россия должна быть за столом переговоров. Его идею поддержал Конте, отметив, что это «в общих интересах».
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что Россия сможет вернуться в G7 только в случае разрешения украинского кризиса. Ее заявление поддержали Франция, Канада и представители Евросоюза.
Позднее американский лидер сообщил, что еще некоторые участники саммита «Большой семерки" высказались за возвращение России в состав группы.
Россия была исключена из G8 после воссоединения Крыма с Россией. Таким образом, формат „Большой восьмерки“ сократился до G7 — в него входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
В конце июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия вернется в клуб G7 даже без выполнения минских соглашений по Украине, реализация которых была обозначена как одно из условий.